„Damen“ und „Ritter“ in Eggenburg verbindet man zunächst wohl mit dem Mittelalterfest. Durch den St. Stanislaus-Orden, der seit dem Vorjahr den Sitz der neugegründeten NÖ-Delegation in Eggenburg hat (die NÖN berichtete), hat man aber nun das gesamte Jahr über die Möglichkeit, sich als „Dame“ oder „Ritter“ in den Dienst der guten Sache zu stellen.

„Leider sind viele zu stolz, sich beim Sozialamt zu melden“

Die NÖ-Delegation, die vom Stoitzendorfer Harald M. Hauk geleitet wird, hat bereits acht Mitglieder. Als Delegationsleiter schwebe es ihm aber vor, sehr aktiv zu sein, sagt Hauk zur NÖN. Daher sei er derzeit auf der Suche nach neuen Mitgliedern, die die Arbeit des Ordens in vielfältiger Weise unterstützen möchten. „Es geht nicht nur um finanzielle oder materielle Unterstützung, sondern auch um die Mithilfe bei unseren Aktionen“, sagt Hauk.

Denn über diese Aktionen – etwa zuletzt der Verkauf von „Kesselwurst“ und Glühwein in Stoitzendorf – finanziert der Orden seine Hilfstätigkeit. Und die soll in erster Linie unverschuldet in Not gekommenen Personen, vorwiegend Kindern und Jugendlichen, aus der eigenen Region, zugutekommen. Anders als bei anderen Organisationen wie NGOs könne man beim St. Stanislaus-Orden sicher sein, dass das gespendete Geld auch 1:1 bei den Bedürftigen ankommt und nicht in Bürokratie oder Werbemaßnahmen versickert.

Und dass es auch in Österreich genug hilfebedürftige Menschen gibt, liegt für Hauk auf der Hand. „Leider sind viele zu stolz, sich beim Sozialamt zu melden oder anderweitig um Hilfe zu bitten“, sagt er. Er hoffe daher, dass sich Menschen, die von Fällen von Hilfsbedürftigkeit in der Region wissen, bei ihm melden.

Über den Orden, der nicht über große Geldmittel verfüge, könne dann auch anderweitig Hilfe organisiert werden. „Etwa wenn es darum geht, den Betroffenen Anwälte oder Ärzte zu vermitteln oder bei Behördenwegen behilflich zu sein, will unser Orden gerne unterstützen“, meint Hauk.

Orden setzt auf sozialen Zusammenhang & Hilfe

Er meint auch, dass die Mitarbeit im Orden für viele attraktiv sein kann. Es gebe viele Menschen, die wissen, dass sie es im Leben gut hätten, und die einen Teil davon an andere weitergeben wollen. Darüber hinaus zeichne sich der Orden dadurch aus, dass es eine starke gegenseitige Unterstützung der einzelnen Mitglieder – auch über Länder- und Delegationsgrenzen hinaus – gebe. Der Orden selbst wurde 1765 in Polen als dynastischer Ritterorden gegründet.

Heute ist es ein international tätiger karitativer Verein. Es gibt Priorate des Ordens in den USA, Kanada, Australien, England, Malta, Gibraltar, Neuseeland, Spanien, Schweiz, Liechtenstein, Deutschland, Polen, Argentinien, Italien, Niederlande und Österreich.

Die Mitglieder des Ordens treffen einander ein- bis zweimal im Monat und sind so zu einer Gemeinschaft von Freunden zusammengewachsen. Neben der karitativen Tätigkeit betreiben die Mitglieder gemeinsam kulturelle und sportliche Aktivitäten sowie Reisen. „Wir stehen für die Gleichberechtigung aller Menschen, egal welcher Herkunft und politischen Orientierung“, stellt Hauk klar. Die Orden, Gewänder und Wappen seien eine Verneigung vor den Traditionen des alten polnischen Sankt Stanislaus Ordens. Die Uniformen des Großpriorats Österreich lehnen sich an die K. u. K.-Tradition an.

Die „Damen“ und „Ritter“ werden nach einer Probezeit, in der sich zeigen soll, ob der Orden und der Mensch zueinander passen, im Zuge einer feierlichen Investitur in den Orden aufgenommen. Der Postulant nimmt die 13 Regeln der Ritterlichkeit feierlich an und verpflichtet sich, im Alltag nach diesen Regeln zu leben.

Unter der Führung von „Chevalier“ und „Dame“ Susi Mende unterstützten die Niederösterreicher seit der Gründung im Vorjahr schon einige ausgewählte Personen und Organisationen mit finanziellen Zuwendungen und Sachspenden. Kontakt: osts.eggenburg@gmx.net