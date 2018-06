In den Rucksäcken der beiden wurden Cannabisharz, Cannabiskraut, Extasy, diverse Tabletten und Suchtgiftutensilien gefunden. Die beiden Personen zeigten sich gegenüber der Polizei zu den Gegenständen in ihren Rucksäcken geständig. Mit weiteren Suchtmitteln und dazugehörigen Utensilien, die im Haus gefunden wurden, wollten sie aber nichts zu tun haben. Sie gaben an, die Erlaubnis zur Einstellung von Sachen und später zum Wohnen über den Winter erhalten zu haben.

Es gelang den Beamten, den Hauptmieter des Hauses, einen 49-jährigen Wiener, als Besitzer der weiteren Suchtmittel auszuforschen. Der Mann gab an, die Suchtmittel zur Linderung seiner Arthrose-Schmerzen versucht zu haben. Beim Erwerb des Suchtgiftes (unter anderem CBD Hanf Samen) sei ihm versichert worden, dass der Anbau legal sei.

Bei der Hausdurchsuchung waren Beamte aus Eggenburg, Geras und Horn mit Unterstützung durch einen Diensthundeführer der PDHI Guntersdorf dabei.