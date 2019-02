Drei Verletzte hat ein Unfall am frühen Dienstagnachmittag gegen 13.15 Uhr in Eggenburg (Bezirk Horn) gefordert.

Laut NÖ Polizei war ein 54-Jähriger aus dem Bezirk Horn mit seinem Wagen auf einem Güterweg unterwegs und bog in die Landesstraße 42 ein. Dabei hatte er jedoch das Auto einer 66-Jährigen aus dem Bezirk übersehen, die auf der L42 in Richtung Klein-Meiseldorf unterwegs war. Die Pkw stießen zusammen, einer der beiden wurde in den Straßengraben geschleudert.

Die 66-jährige Lenkerin und ihre 41-jährige Beifahrerin wurden ebenso verletzt wie der Mann im anderen Wagen. Die beiden Frauen wurden mit einem Notarzthubschrauber in die Landeskliniken Krems und Horn gebracht. Der 54-Jährige wurde mit der Rettung in das Horner Landesklinikum gebracht.

Neben der Rettung waren die Feuerwehren Klein Meiseldorf, Sigmundsherberg und Eggenburg im Einsatz.