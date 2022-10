Premiere gelungen: Kinosaal wurde zu Restaurant

Was hätten Sie lieber: Brust oder Keule? Diese schwierige Entscheidung mussten die Teilnehmer des Filmfood-Festivals in Eggenburg vergangenen Sonntag gar nicht treffen. Sie bekamen das ganze Menü des gleichnamigen Klassikers mit Schauspiel-Legende Louis de Funès serviert – und zwar während der Filmvorführung!

Georg Geml, Chef des Koch-Kultur-Museums und Veranstalter des Events, erklärt die ungewöhnliche Idee: „Wem ist das noch nicht passiert?! Man sieht einen Film, in dem reichlich getafelt wird, kommt aus dem Kino und denkt sich: Jetzt brauch ich was zu essen!“ Thema des sonntäglichen Food-Festivals: die französische Nouvelle Cuisine und Koch-Gott Paul Bocuse. Ist das nicht ziemlich aufwendig? Georg Geml schüttelt den Kopf: „Das ist das Interessante bei Bocuse, weil der ja gesagt hat: In der Küche wird nichts neu erfunden. Ein Huhn ist ein Huhn und eine Karotte ist eine Karotte, und wenn man sich die Rezepte anschaut, beginnt man zu verstehen, was er meint. Denn die sind zum Teil sehr einfach.“ Manches sei natürlich schon aufwendig vorzubereiten, das stimme, aber: Bei den Rezepten geht es um die Qualität der Zutaten und das sei das Neue an der Nouvelle Cuisine: „Weg mit dem Ballast, weg mit allem Übertriebenen, das braucht man gar nicht, wir konzentrieren uns auf die Qualität der Produkte.“

Schlemmen wie Gott in Frankreich im Kinosaal

Ein Punkt, der dem Team des Koch-Kultur-Museums immer wichtig ist: hochwertige, regionale und saisonale Zutaten zu verwenden. So hatten die Besucher des Filmfood-Festivals nicht nur jede Menge zu lachen, sondern konnten typisch französische Gerichte wie Coq au vin oder eine Kürbissuppe nach Paul Bocuse verkosten. Hungrig verließ an diesem späten Sonntagvormittag jedenfalls niemand den Kinosaal ...

