Interne Prüfung: PBZ-Leitung suspendiert

Werbung

In der Vorwoche machten Gerüchte die Runde, dass die Leitung des Pflege- und Betreuungszentrums Raabs und Eggenburgs ausgetauscht bzw. beurlaubt sein soll, da es im Herbst in Raabs zu einem erhöhten Aufkommen an Todesfällen gekommen sein soll.

Andreas Reifschneider von der zuständigen Landesgesundheitsagentur bestätigt, dass die Leitung von ihren Aufgaben entbunden worden ist. Grund dafür sei eine im November durchgeführte Einschau durch die Pflegeaufsicht des Landes gewesen, bei der im Raabser Heim Dokumentationsmängel festgestellt wurden.

„Daraus abgeleitet haben wir eine interne Prüfung gestartet, um feststellen zu können, ob die von der Behörde aufgezeigten Dokumentationsmängel in der Vergangenheit Auswirkungen auf die Betriebsabläufe im PBZ Raabs hatten. Da in diesem Zusammenhang auch geprüft wird, ob es dienstrechtliche Verfehlungen gab, wurde die Leitung von ihren Aufgaben entbunden, wie es unsere Abläufe in Fällen interner Untersuchungen vorsehen“, erklärt Reifschneider. Zu dem Gerücht der erhöhten Todesfälle in Raabs äußerte sich Reifschneider nicht.

Für das Eggenburger Heim wurden laut Reifschneider übrigens bei der jüngsten Prüfung keine Dokumentationsmängel festgestellt. Intern werde mit Hochdruck daran gearbeitet, die Untersuchungen der Vorfälle abzuschließen. Es sei aber schwer prognostizierbar, bis wann konkrete abschließende Ergebnisse dieser Untersuchungen vorliegen. „Sobald es diese Ergebnisse gibt, werden wir Informationen dazu geben“, so Reifschneider. Falls die Untersuchungen ergeben, dass es keine Verfehlungen gegeben habe, ende auch die Dienstfreistellung.

Eingebunden in die Untersuchung ist auch die Patientenanwaltschaft. Aus deren Sicht sind die festgestellten Mängel nicht nur als „Formalfehler“ zu bezeichnen. Überprüft wird etwa per Gutachten eines gerichtlich beeideten Sachverständigen, ob durch Medikamentenverordnungen ein gesundheitlicher Schaden bei Heimbewohnern vorliegen könnte.

Interimistisch wird das PBZ Eggenburg derzeit kaufmännisch durch Direktor Roland Hofbauer und pflegerisch durch Pflege- und Betreuungsleiterin Petra Ableidinger geleitet.

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.