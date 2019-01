Am 12. Jänner war es wieder soweit: der Sportklub Eggenburg bat bereits zum 34. Mal aufs Tanzparkett in die Eggenburger Stadthalle, ein Aufruf, dem an die 500 Festgäste mit Freude folgten.

Wie schon in den Jahren zuvor sorgten die Musiker von Take4 mit rockigen Rhythmen, einer perfekten Bühnenshow und vielen Ohrwürmern für einen vollen Dancefloor. So mancher Tanzmuffel ließ sich von Klassikern wie „You’re the one that I want“, „Time of my Life“ oder „Mamma mia“ zum gekonnten Hüftschwung verführen. Die einhellige Meinung so mancher Zuschauer: auch Eggenburg hat seine Dancing-Stars! Wer nach einer Runde „Dancing Queen“ einen Kalorienschub benötigte, war an der Kaffeebar bei Gemeindemitarbeiterin Elisabeth Stangl und Anita Bauer gut aufgehoben. Für optische Highlights sorgten die Roben der Damen, die auch auf der Feststiege der Oper für Glanz gesorgt hätten.

Mit dem gut bekannten Dreiviertel-Takt des Donauwalzers ging’s in die zweite Hälfte der Ballveranstaltung. 13 Preise im Gesamtwert von 3.500 Euro wurden dank Glücksengerl Sissy Pallierer bei der Supertombola verlost. Der Hauptpreis, ein KTM Citybike im Wert von 649 Euro, zur Verfügung gestellt vom Lagerhaus Hollabrunn/Horn, ging an Gerlinde Kainz.

Die Mitternachtseinlage brachte die Stadthalle zum Brodeln: ein Dancebattle der Akrobatik-Gruppe sorgte für besonders ausgelassene Stimmung. Viermal traten ein „Mädchen“-Team gegen ein „Burschen“-Team an, per Applausstärke stimmten die Festgäste ab, wer seine Sache besser gemacht hatte. Eindeutiges Ergebnis: 2:2! Im nächsten Jahr freut man sich beim SKE schon auf ein Jubiläum: am 11.01.2020 tauscht man zum 35.mal Fußballdress und Stoppelschuhe gegen Anzug und Ballkleid.