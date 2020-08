Wenn jemand an den Pranger gestellt wird, weil er auf zu großem Fuß gelebt hat und dann etwas ausbaden muss – dann wissen wir: Derjenige war eindeutig auf dem Holzweg!

Jeder von uns kennt diese Redewendungen und weiß, was sie bedeuten. Aber, dass diese Sprüche ihre Herkunft oft im Mittelalter haben, das wissen die wenigsten. Bei strahlendem Sonnenschein zeigte Stadtführerin Christine Trauner ihren interessierten Zuhörern nicht nur die schönsten Ecken und Platzerln von Eggenburg, sondern auch die Hintergründe zu vielen Sprichwörtern und Redewendungen, die wir heute noch verwenden.

„Wenn jemand an den Pranger gestellt wird“, erklärte Trauner, „so wird er öffentlich beschuldigt, der allgemeinen Verachtung quasi preisgegeben. Heute spielt sich das in den sozialen Medien, in Zeitung und Fernsehen ab, früher war der Pranger die für alle zugängliche Öffentlichkeit.“ Vielleicht ist der arme Schuldner ja jemandem auf den Leim gegangen? Für uns ist klar: Er wurde getäuscht oder überlistet. Tatsächlich fing man im Mittelalter mit Leim Vögel: Man beschmierte Ruten oder Zweige, sodass die Tiere daran kleben blieben.

Lange Schnabelschuhe und der große Fuß

Mit dem Sgraffito-Haus am Eggenburger Hauptplatz illustrierte die charmante Stadtführerin die nächste Redewendung: Das riesige Haus zeigte, dass der Besitzer „auf großem Fuß“ lebte. Das heißt: Er konnte sich eine kostspielige Lebenshaltung leisten und wie es der Mode damals entsprach, schicke lange Schnabelschuhe leisten, während brave Bürger mit Größe 38 vorliebnehmen mussten.

Über Stadtgraben, Bürgerspital, Galgenberg und Kanzlerwiese spazierte Christine Trauner mit ihren Zuhörern durch das mittelalterliche Eggenburg und sorgte für viele Aha-Momente mit ihren Erklärungen zur Herkunft so mancher Sprüche.