Region schätzt ihre Künstler

Die heurigen Eggenburger Kulturwoche(n) stehen unter dem Motto „Schau-Plätze“. Der Schauplatz der Eröffnung der mittlerweile 38. Kulturwoche(n) war ebenso traditionell die Raiffeisenbank Eggenburg. Und zu sehen – und auch zu hören – gab es bei dieser Eröffnung einiges.

So richtig Mut zu Neuem bewies die neue Kultur-Stadträtin Birgit Rupp mit der Wahl der musikalischen Umrahmung. Die gestalteten die „Waldviertel-Wiener“ Johannes Gschweidl und Tobias Pesendorfer. Sie brachten mit ihren Nummern – die als Melange aus lethargischem Wienerlied samt Latin-, Folk- und Rockeinflüssen, dargebracht im dezenten Hippie-Look bezeichnet werden können – so richtig Pep in die Veranstaltung.

Höhepunkt des Abends waren die schon traditionellen Ehrungen von Personen, die sich um das kulturelle und künstlerische Leben in der Stadtgemeinde Eggenburg verdient gemacht haben. Zunächst wurde Maja Neugebauer vor den Vorhang gebeten. Sie wurde als „Jung-Bibliothekarin“ ausgezeichnet. Die knapp Elfjährige ist nicht nur selbst eine Leseratte, sondern greift der engagierten Bücherei-Leiterin Petra Hauk tatkräftig unter die Arme. Außerdem ist sie die „Brettspiel-Expertin“ der Eggenburger Bibliothek.

„Sprechende Werke“ konnten bestaunt werden

Bevor sie ihr musikalisches Talent dann gemeinsam mit ihrer Lehrerin Petra Strebl unter Beweis stellte, wurde auch die 15-jährige Block- und Querflötistin Anna Weingartner geehrt, die seit ihrem siebenten Lebensjahr ihrem Hobby frönt. Nachdem sie schon die Leistungsabzeichen in Bronze und Silber ihr Eigen nennt, bereitet sie sich derzeit auf die Prüfung in Gold vor.

Mit dem Kulturehrenzeichen der Stadtgemeinde Eggenburg wurden dann Gerda Färber, Karl Nusser und Rudi Weiser ausgezeichnet. Weiser ist seit 2008 als mit Hellebarde, Laterne, schwarzem Hut und wallendem Umhang auftretender Nachtwächter nicht mehr aus dem Eggenburger Stadtbild wegzudenken. Nusser – er war bis vor wenigen Monaten Obmann-Stellvertreter des Bürgerkorps – wurde für seinen Einsatz für das Kanzlerturmmuseum geehrt. Färber sorgte seit vielen Jahren mit ihren Stadtführungen für Freude bei Gästen in Eggenburg. Besonders jene über den Friedhof werden wohl legendär bleiben.

Hausherr Herbert Klampfer meinte in seiner Begrüßung, dass nicht nur die Stadtgemeinde Eggenburg, sondern die gesamte Region Manhartsberg stolz auf die Eggenburger Kulturwoche(n) sein könne. Es liege an den Menschen, dieses großartige Angebot auch zu nutzen. Erfreut zeigte sich auch Bürgermeister Georg Gilli, dass die Kulturwoche(n) ihrem Gründungsgedanken – nämlich regionalen Künstlern eine Plattform zu bieten – treu geblieben sei. Mit etwas Wehmut besuchte Bezirkshauptmann Johannes Kranner die Eröffnung. Denn für ihn war es vor seiner Pensionierung im Frühjahr 2023 die letzte Kulturwochen-Eröffnung in aktiver Funktion.

Im gemütlichen Teil ging es dann bei Imbiss und Weinverkostung in der Raiba weiter. Dabei gab es auch Werke des Künstlers Thomas Schmidt aus Nonndorf bei Gars zu bestaunen. Der Maler und Kupferstecher zeigte unter dem Motto „In art we trust – Kunstvertrauen“ Werke, die etwas zu erzählen haben. „Kunst ist meine Sprache geworden. Jeder kann in meinen Werken etwas entdecken, das nicht auf den ersten Blick sichtbar ist“, beschrieb er die Ausstellung.

