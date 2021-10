Roswitha Bartussek: New York, aber jetzt Eggenburg

Roswitha Bartussek unterrichtet seit September die 22 Geigen-Schüler aus allen zwölf Gemeinden des Musikschulverbandes: Sie zieht dafür nach Eggenburg. Wo sie vorher lebte? In New York City. „Das war eine tolle Stadt für mich, um mich persönlich und musikalisch weiterzuentwickeln.“

Bartussek wuchs in der Steiermark auf und war in ihrem Elternhaus von Musik umgeben. Die Geige wurde ihr bevorzugtes Hauptinstrument, mit 14 Jahren zog sie aus und begann ihr klassisches Violinstudium an der Hochschule für Musik und Theater in Graz neben dem Besuch des Gymnasiums für Darstellende Künste. Anfang 20 verliebte sie sich in New York City.

„In den USA eine Karriere auf- zubauen, das hat viel Überwindung gekostet“ ROSWITHA BARTUSSEK

Eine „Master Class“ lockte sie zuerst nach Minnesota: „Dann habe ich mir gedacht, wenn ich schon in die USA fliege, dann schaue ich mir New York City an.“ Sie wollte drei Tage bleiben und war „unerwartet“ fasziniert von der pulsierenden Stadt mit den verschiedenen Kulturen und der reichhaltigen Musik. „Ich habe mich so wohlgefühlt.“ Zwei Jahre sollte es noch dauern, bis sie in die Weltstadt übersiedelte.

Sie studierte dort Jazzgeige an der New School University, unterrichtete an öffentlichen Schulen, Musikschulen und Universitäten, tourte mit einem Orchester. „Ich habe jahrelang in einer Baptistenkirche in einer Band gespielt, das war einer meiner Lieblingsjobs.“ Die Musiker improvisierten dort nach Gehör. Kurzum: Sie entdeckte musikalisch so viel, wie nur möglich.

Die Musikerin begann schließlich, ihre eigenen Songs zu schreiben. „Zuerst ein Jazzalbum, dann bin ich immer mehr zur Popularmusik gekommen. Vielleicht, weil ich als Kind nicht viel Popularmusik gehört habe“, sinniert sie. Das Elternhaus war von der Klassik geprägt. „Ich wollte auch immer singen, obwohl ich eigentlich immer eine Schüchterne war“, erklärt sie.

„Es ist alles möglich, wenn sie es wollen“

„In den USA eine Karriere aufzubauen, das hat mich viel Überwindung gekostet. Aber es war wichtig für mich. Man macht es trotzdem, man folgt seinem Herzen und seinen Träumen – das versuche ich meinen Schülern zu vermitteln. Es ist alles möglich, wenn sie es wollen.“ Aber Bartussek wollte zur Familiengründung wieder zurück nach Europa: Ihr Mann sucht seit Jänner 2020 Arbeit in Österreich, im Gepäck hat er einen Master für Business und Finanzen und viel Erfahrung. Das erste Kind des Ehepaares erblickte in Österreich das Licht der Welt – und heuer hat sich Roswitha Bartussek für alle offenen Musikschule-Jobs (Geige) beworben. „In Eggenburg hat’s geklappt.“

Musikschulleiterin Andrea Binder erzählt, dass sich über 15 Personen dem Hearing gestellt haben. „Natürlich war ein Aspekt wichtig – dass Roswitha Bartussek nach Eggenburg zieht. Sie ist vielfältig, aktiv auch als Künstlerin, sehr kreativ und pädagogisch top.“

Bartussek ist die Gehörbildung der Schüler wichtig und dass sie lernen, „sauber zu spielen“. Sie leitet die „Pop Band“, in der Geigenschüler integriert sind und die beim Eggenburger Adventzauber auftreten wird: „Advent für Teens“ im früheren Seher-Gasthaus (20. November, 17.30 Uhr). Bartussek dazu: „Wir haben nicht viel Zeit zum Vorbereiten, darum wird es spannend, aber ich freue mich. Es wird sicher cool.“