„Ein Schandfleck“: So bewerten „eine ang’fressene Eggenburgerin“ und Verschönerungsverein-Obmann Rudolf Weiser den Kreisverkehr der Stadt. Doch das soll nicht immer so bleiben, sagt Bürgermeister Georg Gilli auf Nachfrage.

„Der Kreisverkehr wird umgestaltet, es gibt Ideen dazu“, verkündet er. Ein Team kümmere sich darum, in der engeren Auswahl sei das Thema „Wein- und Waldviertel“. „Weil dort die Grenze zwischen dem Wein- und Waldviertel ist.“ Eine Umsetzung sei im Herbst oder im Frühjahr angedacht. Das Gestaltungsprojekt stehe im Zusammenhang mit den Baumaßnahmen auf der Pulkauer Straße. Die Straßenbauabteilung will den Kreisverkehr neu asphaltieren. Die Stadt strebe daher eine Verschönerung der Grünfläche im Kreisverkehr-Inneren an. Der Bauhof werde dann die Pflege übernehmen.

Rudolf Weiser, Obmann des Verschönerungsvereins, steht den Plänen positiv gegenüber. „Aber der Platz gehört hergerichtet“, ist ihm der hohe Bewuchs ein Dorn im Auge. Gilli weist darauf hin, dass dieser regelmäßig gepflegt werde. Nur: „Es wächst und wächst und wir kommen nicht nach.“