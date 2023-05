Bereicherung für das Krahuletz-Museum

Große Freude herrscht bei den Verantwortlichen im Krahuletz-Museum: Unternehmer und „Initiator“ Richard Küttner und seine Familie schenkten dem Museum eine umfangreiche Sammlung von 81 Bildern. Die übernommene Sammlung ist eine wesentliche und wertvolle Bereicherung der Bestände.

Die Sammlung besteht aus Werken der Eggenburger Künstler Fritz Eheim (1938-1981), Rudolf Pertermann (1918-1991) und Ferdinand Streicher (1925-2006). Das Krahuletz-Museum wird Bilder aus der bedeutenden Sammlung immer wieder der Öffentlichkeit zugängig machen, berichtet Obmann Gerhard Dafert. Im Jahr 2027, in dem das „750 Jahre Stadt Eggenburg“-Jubiläum gefeiert wird, werden die Werke in einer Sonderausstellung im Krahuletz-Museum zu sehen sein.

Der Vorstand der Krahuletz-Gesellschaft freut sich über die Neuzugänge in der Museumssammlung: „Wir übernehmen immer gerne qualitätsvolle Objekte, die in unser Sammlungskonzept passen. Für die großzügige Schenkung danken wir Richard Küttner und seiner Familie“, sagt Dafert. Gemeinsam mit den Schenkungsgebern wolle das Museum das Eggenburger Kulturgut für die Zukunft erhalten und die Erinnerung an große Eggenburger wachhalten.

