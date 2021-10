Seniorenbund: Weiser bleibt Chef

Wie 18 weitere Gruppen des Bezirkes wählte der Seniorenbund Eggenburg – nach dem neuen Statut „NÖs Senioren“ genannt – seinen Vorstand. Rudolf Weiser bleibt Obmann, Margit Koch ist seine Stellvertreterin.

Weitere Funktionäre sind Finanzreferent Reinhard Hammerschmid, Finanzprüfer Franz Voglsinger und Burghard Hausleitner, Ortsvertreterin Irma Kohl (Stoitzendorf) und Renate Jöch (Roggendorf). Als Beiräte fungieren Franz Fiedler und Ingeborg Beinrücker. Weiser blickte insbesondere auf Urlaubswochen der Senioren zurück und gratulierte Jubilaren: zur Goldenen Hochzeit von Maria und Friedrich Barth sowie Gertrud und Franz Edlinger sowie Elisabeth Graßpointner zu ihrem 90er.

Präsidiumsmitglied Irene Mantler (NÖs Senioren) überreichte Ehrenzeichen: Johann Renner, Angela Überreiter und Christine Braunsteiner (Bronze) und Margit Koch (Silber). Der Obmann gab noch einen Ausblick aufs Jahr 2022, am Programm stehen das Neujahrskonzert in St. Pölten, Theaterbesuche in Baden und eine Wallfahrt nach Maigen. -ln-