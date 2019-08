Und zum ersten Mal bekommt ein Film gleich zwei Zusatztermine: Disneys Neuauflage von „Der König der Löwen“ wird am 10. August und zusätzlich am 12. und 13. August ab 21 Uhr gespielt. Der Montag-Termin (12. August) empfiehlt sich laut Zeugswetter besonders „für jene, die noch keine Karten reserviert haben und sich dem Gedränge am Samstag und Dienstag entziehen wollen“.

Auch der Oscar-Hit „A Star is Born“ mit Lady Gaga und Bradley Cooper wird ein zweites Mal gespielt. Die erste nahezu ausverkaufte Vorstellung am 28. Juli wurde in der Hälfte von einem starken Regenguss heimgesucht, daher wird der Streifen am 7. August noch einmal gespielt. Die Karten vom 28. Juli behalten ihre Gültigkeit.

Programm im Detail

Das Programm: Mittwoch, 7. August: „A Star is born“; Donnerstag, 8. August: „Wenn Du König wärst“; Freitag, 9. August: „Green Book“; Samstag, 10. August: „Der König der Löwen“; Sonntag, 11. August: „Der Boden unter den Füßen“; Montag, 12. August: „Der König der Löwen“; Dienstag, 13. August: „Der König der Löwen“.