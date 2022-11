Stadtcafé: Die Preise bleiben

Werbung

Die Teuerungswelle mit einer Preiserhöhung auf die Kunden abwälzen? Das kommt für Manfred Mader nicht infrage. Der Betreiber der beiden Stadtcafés in Eggenburg und Stockerau hat die Karte überarbeitet und setzt auf günstige Preise: Die Melange kostet 2,90 Euro, das Schladminger Krügerl und ein kleines Frühstück 3,90 Euro.

„Ich will einfach mehr Kunden im Geschäft haben und will nicht, dass der Kellner dort alleine steht“, erklärt er. „Das ist das „Mäci-Prinzip“, die Masse macht’s“, lächelt er in Gedanken an das Fast-Food-Lokal. Eine Preiserhöhung hat er im Vorjahr vorgenommen, seit Oktober gilt das Preisniveau von 2019. „Ich will, dass jeder jeden Tag ins Kaffeehaus geht“, erklärt er. „Wir leben von den Stammgästen und die Leute haben gelernt, zu Hause zu bleiben“, will er sie wieder zu sich locken. Mader hat das Gespräch mit Zulieferern gesucht, die in den Verhandlungen neu kalkuliert haben.

„Es bleibt zwar ein bisschen weniger über und es wird sich zeigen, ob die Leute das annehmen. Aber es ist ein bisschen ein Werbeeffekt und ich habe lieber den ganzen Tag über ein volles Geschäft“, sagt Mader, der in Schrattenthal wohnt und auch die Pizzeria in Ravelsbach (Bezirk Hollabrunn) führt. Eine Preissenkung denkt er dort momentan nicht an: „Der teuerste Mitarbeiter ist der Pizzaofen, ob sich das rechnet ...“, sagt er. Mader hat das Stadtcafé in Stockerau im August 2019 übernommen und führt seit Februar 2020 das Stadtcafé in Eggenburg. Das zweite Standbein neben dem Kaffeehaus-Geschäft ist die Pizzeria.

