Stadtgemeinde: 172.000 Euro für neues Fahrzeug

Die Stadtgemeinde Eggenburg kauft – vorbehaltlich der Zustimmung durch das Land NÖ – ein neues Kommunalfahrzeug an. Der Beschluss dazu erfolgte in der jüngsten Gemeinderatssitzung einstimmig.

Notwendig wurde die Anschaffung wegen der hohen Reparaturkosten, die das alte Gerät verursacht. In den zwölf Jahren seines Betriebs haben sich laut Bürgermeister Georg Gilli für das ursprünglich 134.000 Euro teure Fahrzeug Reparaturkosten in Höhe von 78.000 Euro summiert. Allein heuer sind schon 9.000 Euro an Reparaturkosten angefallen. Angekauft werden soll jetzt ein Allrad-Fahrzeug der Marke Iveco. Der „kleine Lastwagen“ inklusive Wechselmulde und Schneeschild soll 172.000 Euro (exkl. Mehrwertsteuer) kosten.

Baurechtsvertrag für „Rrrollipop“ aufgelöst

Ebenfalls einstimmig beschlossen wurde die Auflösung des Baurechtsvertrags für das ehemalige „Rrrollipop“-Gebäude. Das wurde ja wie die NÖN exklusiv berichtete Ende Februar von der „Mittendrin Objektbetreibung GmbH“ von der Roleg Immobilien GmbH gekauft. Der Baurechtsvertrag hätte der Gemeinde jährlich bis 2029 45.000 Euro, insgesamt 315.000 Euro, gekostet. Dazu wären für Versicherungen weitere 6.600 Euro und für Gemeindeabgaben 5.000 Euro pro Jahr fällig gewesen. Außerdem hätte die Gemeinde nach Ablauf des Baurechtsvertrages mit 28. Februar 2029 das Gebäude wieder in jenen Zustand versetzen müssen, in dem sie es übernommen hat. „Das hätte auch noch einmal ordentlich gekostet“, sagte Gilli. Man habe sich jetzt mit den neuen Besitzern auf die Auflösung des Vertrages inklusive einmaliger Abschlagszahlung von drei Jahresraten – insgesamt 135.000 Euro – geeinigt. Im Gegenzug wird die Gemeinde dafür aus allen Pflichten entlassen. Lediglich eine kleine Dachreparatur – laut Gilli im Bereich von 5.000 bis 10.000 Euro – kommt noch auf die Gemeinde zu. Die Nachfrage der SPÖ, wie man die 135.000 Euro finanzieren wolle, erklärte Gilli, dass 45.000 Euro ohnehin budgetiert sind, die Finanzierung des Restbetrags soll noch mit dem Land geklärt werden.

Auch die Übernahme der Kosten für die Sanierung der Nebenanlagen am Kreisverkehr – die Arbeiten führte die Straßenmeisterei Eggenburg aus – in Höhe von 50.000 Euro wurde von allen Gemeindemandataren angenommen.

