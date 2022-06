Staudingerpreis: Auszeichnung ging an Matthias Haas

Über eine besondere Auszeichnung kann sich Matthias Haas freuen. Der Lehrling der Überbetrieblichen Lehrwerkstätte Eggenburg erhielt den Josef Staudinger-Preis der Arbeiterkammer.

Matthias Haas wurde für besondere Leistungen im Rahmen seiner Ausbildung zum Maler und Beschichtungstechniker ausgezeichnet. Er absolviert seine Lehre in der Überbetrieblichen Lehrwerkstätte des Vereins Lehrlingsstiftung in Eggenburg.

„Eine anschauliche und wirklichkeitsbezogene Ausbildung steht in der Malerwerkstatt an erster Stelle“, so meint Ausbildner Christian Eichinger. „Da muss ich immer an meine eigene Lehrzeit zurückdenken, was braucht der Jugendliche? Ich möchte ihnen vor allem mein Können und meine Erfahrungen weitergeben. Meine Malerlehrlinge und Malergehilfen sollen auf dem Arbeitsmarkt bestehen können und fachliche Kompetenz erlernen, eine gute Arbeitsmoral mitbringen.“

Die Arbeiterkammer Niederösterreich zeichnet mit dem Staudinger-Preis Jugendliche für ihr Engagement und ihre Leistungen in Ausbildungseinrichtungen der Überbetrieblichen Lehrausbildung (ÜBA) aus. Die Auszeichnungen wurden durch AK-Präsident und ÖGB NÖ-Vorsitzenden Markus Wieser überreicht. „Die Überbetriebliche Ausbildung ist ein Erfolgsmodell, das jungen Menschen Zukunftsperspektiven ermöglicht und dabei hilft, dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken“, so Wieser bei der Preisverleihung im Arbeitnehmerzentrum St. Pölten.

Matthias Haas und die vier weiteren, aktuellen Preisträger dürfen sich über eine dreitägige Studienreise nach Hamburg freuen.

