Weiter auf Erfolgskurs ist die Raiffeisenbank Eggenburg unterwegs – das wurde bei der Generalversammlung, die am 20. Juni im Straningerhof in Straning abgehalten wurde, aufgezeigt.

Im Jahr 2017 konnte die Bilanzsumme erneut gesteigert werden, nach 319,9 Mio. Euro im Jahr 2016 lag sie im vergangenen Jahr bei 329,5 Mio. Euro. Die Ausleihungen stiegen im Vorjahr von 174,9 Mio. Euro auf 178,2 Mio. Euro an. Dabei machen Ausleihungen an Unselbstständige und Private mit 35 Prozent den größten Anteil aus, wie Geschäftsleiter Gerhard Kabesch in seiner launigen Bilanzpräsentation erklärte. Die Einlagen in der Bank stiegen im Vorjahr von 267,4 Mio. Euro auf 275,8 Mio. Euro.

Mitarbeiter als Garanten für den Bank-Erfolg

Neben diesen positiven Zahlen (siehe auch unten) stellte Obmann Ludwig Knell auch die Bedeutung des Jahres 2018 für die Bank in den Vordergrund. So wurde nicht nur vor 200 Jahren Johann Wilhelm Raiffeisen geboren, sondern auch vor 120 Jahren in Reinprechtspölla die Raiffeisenbank Eggenburg gegründet. Die Raiffeisenbank Eggenburg sei mit ihren 34 Mitarbeitern und den sechs Bankstellen weiterhin verlässlicher und verantwortungsvoller Partner für ihre Kunden, strich Knell hervor.

Als wichtigen Teil im Erfolgspuzzle der Bank bezeichnete Knell das „gut geschulte Personal“, das maßgeblich dafür verantwortlich sei, dass das Vertrauen in die Bank seitens der Kunden und der Mitglieder so groß sei. Wichtig sei zudem, dass die Erträge des Unternehmens zur Stärkung des Eigenkapitals verwendet werden, um so die Basis für künftige Kreditvergaben zu schaffen: „Denn so bleibt das Geld in unserer Region“, führte Knell aus.

Positiv hervorgestrichen wurde auch die Entwicklung der Mitgliederzahl. Seit dem Jahr 2013, als die Bank 4.435 Mitglieder hatte, ist eine ständige Aufwärtsbewegung zu spüren. Im Jahr 2017 gab es bereits 4.710 Mitglieder, die Geschäftsanteile in Höhe von 188.000 Euro gezeichnet haben, erläuterte Kabesch, der auch eingestand, vor einer Bilanzpräsentation immer etwas nervös zu sein.

Dass es dafür keinen Grund gegeben hat, attestierte hingegen Gerald Urban vom Revisionsverband. Er hatte viel Lob für die Bilanz und Entwicklung der Bank mitgebracht. Die Revision habe „keine Mängel“ feststellen können, das Betriebsergebnis sei „ausreichend“, die Erträge „noch ausreichend“.

Im Anschluss ehrte Andreas Fleischmann, Vorstandsdirektor der Raiffeisen-Landesbank Wien/NÖ, langjährige Mitarbeiter und Funktionäre der Bank (siehe Infobox). Ehe es in den gemütlichen Teil des Abends ging, hielt Kurier-Chefredakteur Helmut Brandstätter ein hochinteressantes Referat zum Thema „Spannungsfeld zwischen Medien und Politik“.