Eine heiße Spur verfolgte Stadtführerin Christine Trauner vor wenigen Tagen in Eggenburg – und das im wahrsten Sinne des Wortes: Bei gefühlten „drei Krügerln“ im Schatten wanderte die gebürtige Eggenburgerin mit 21 interessierten Gästen, darunter auch zahlreiche „Einheimische“, an die Orte des historischen Mordfalls Leithner. Elfriede Hampl etwa erzählte: „Als Kind habe ich von meinen Eltern, die die Greißlerei Offenberger geführt haben, viel über diesen Fall gehört. Aber keiner wusste Genaueres, deshalb bin ich heute da, um mehr zu erfahren.“ Auch Irmgard Hofmann, vorsorglich mit einem Fächer zur Kühlung bewaffnet, meinte: „Das Thema hat mich neugierig gemacht!“

Was geschah am 16. August 1964 in Eggenburg?

Die harten Fakten: Vor 57 Jahren, am 16. August 1964, erstach der Steinbruch- und Gelegenheitsarbeiter Friedrich Leithner, damals 27 Jahre alt, seine Frau Erika, 24. Die einjährige Tochter wurde später adoptiert. Leithner sei bekannt dafür gewesen, dass er seiner Frau gegenüber gewalttätig werden konnte. Am Tag der Tat habe er – so erzählte Trauner – seinem Arbeitgeber, dem Unternehmer Bitzinger, gegenüber die Gräueltat bereits mit den Worten „Heute wird noch etwas passieren!“ angekündigt. Mit einem Küchenmesser, das er zuvor aus dem Betrieb stahl, stach er seine Frau im damaligen Hohlweg, dem heutigen Engelsdorferweg, nieder. Nachdem die Frau regungslos am Boden gelegen hatte, hat ihr Leithner noch einen Stich in den Rücken versetzt. Danach legte er die Tatwaffe in das Kinderwagerl und führte seine Tochter damit zu seinem Arbeitgeber. Von dort aus rief er am Gendarmerieposten an und gestand die Tat.

Lebenslänglich für Täter

So führte der erste Weg vom Treffpunkt Krahuletzmuseum zum ehemaligen Gendarmerieposten am Hauptplatz. Denn dort hatte am Tag der Tat Revierinspektor Hübel um 20.45 Uhr von der Tat erfahren. „Um halb zehn wurde Leithner verhaftet. Zunächst wollte er glaubhaft machen, seine Frau nicht absichtlich getötet zu haben. Schließlich gestand er aber auch die Tötungsabsicht ein. Später wurde er ins Kreisgericht Krems überstellt. Beim anschließenden Prozess bekam er lebenslänglich. Die Strafe verbüßte er in der Haftanstalt Stein, wo er auch verstarb“, weiß die Stadtführerin.

Licht ins Dunkel: Bitzinger-Enkel berichtete neue Details

Das Rätsel um den Hintergrund der Tat kann ein besonderer Gast der Krimiwanderung teilweise lüften: Burghard Hochleithner, der Enkel von Friedrich Leithners Arbeitgeber, lieferte spannende Hintergrundinformationen: „Ich kann mich noch gut an Leithner erinnern. Zum Zeitpunkt der Tat war ich schon 13. Er war unheimlich kräftig und stark. Riesige Steinplatten hat er alleine mit Muskelkraft herumgewuchtet.“ Eigentlich sei Leithner ein umgänglicher, gutmütiger Mensch gewesen. Warum er so ausgerastet ist, lasse sich vielleicht so erklären: „Seine Frau hatte ein Auge auf das gemeinsame Wohnhaus, das Friedrich Leithner gehörte, geworfen. Deshalb wollte sie ihn entmündigen lassen. Das brachte ihn zur Weißglut.“ Später habe er seinem Großvater einen Entschuldigungsbrief geschrieben, dass er ihn und seine Familie durch den Messerdiebstahl in den Fall hineingezogen habe, erzählte Hochleithner: „Ich habe den Brief heute noch.“

Weitere Stationen der heißen Krimiwanderung waren die Hornerstraße, das Karlstal und der Engelsdorferweg. Beim Wohnhaus der Leithners fand die spannende Führung ein Ende. Für die Krimiwanderung im nächsten Jahr hat Trauner schon einen guten Plan, um der Hitze zu entgehen: „Die machen wir einfach am Abend!“