Theater-Premiere: Mit Schwung & Leidenschaft

Im traumhaften Ambiente des Lindenhofareals führte die Theatergruppe Stadt Eggenburg die Premiere von „Der Diener zweier Herren“ auf. Carlo Goldoni schrieb dieses Stück 1745. Er wollte damit gute Unterhaltung bieten, die keinerlei moralische Botschaft enthält, stattdessen jedoch reichlich komödiantischen Zündstoff.

Genau das lieferte die Theatergruppe unter der Regie von Brigitte Zach ab. An diesem Abend hatte die Regisseurin gleich eine zusätzliche Rolle, denn eine Schauspielerin erkrankte. Zach schlüpfte kurzerhand in die Rolle von Rosaura, die Tochter des reichen Kaufmannes Pandolfo, souverän gespielt von Martin Jarmer. Beatrice reist als Mann verkleidet und hervorragend dargestellt von Elisabeth Jordan, nach Venedig, um ihren Geliebten Florindo, bravourös verkörpert von Max Wunderer, zu suchen. Ihr Diener Truffaldino, großartig gespielt von Tobias Pesendorfer, tritt in Florindos Dienste. Rasch verstrickt sich Truffaldino in Schwierigkeiten und gerät von einer banalen schlechten Ausgangssituation (Hunger) in immer kompliziertere Verwicklungen.

Ein schwungvolles amüsantes Stück, gespielt von Schauspielern, denen die Rollen wie auf den Leib geschnitten sind. Das verschafft dem Publikum einen entspannten amüsanten Theaterabend. Für die passende Stimmung mit Licht und Ton sorgte Techniker Max Pavlovic.

Die weiteren Termine finden Sie jeweils im Service-Teil.

