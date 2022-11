Theater-Spaß: Mit Tschechow begeistert

Einen furiosen Theaterabend erlebten die Besucher der Theatergruppe Eggenburg vergangenen Sonntag. Die beiden Einakter „Der Bär“ und „Der Heiratsantrag“ des russischen Klassikers Anton Tschechow zeigten die ganze komödiantische Bandbreite des Ensembles. Tschechow und lustig? Und wie! Ein entfesselter Martin Jarmer als selbstgerecht-cholerischer Gutsbesitzer, der zuerst Schulden eintreiben will, den aber plötzlich Amors Pfeil trifft, war ein Naturereignis. Mal brüllte er, dass die Scheiben wackelten, sank flüsternd säuselnd auf die Knie und schluchzte sich dann durch seine Liebeserklärung an die zuvor verdammte Jelena Karin Czitkovits, die dem wütenden „Bären“ souverän die Stirn bot. Marianne Nödl zauberte aus ihrer Dienstmädchenrolle eine kecke Madame, die mehrmals zwischen die Fronten der beiden Streithähne geriet, aber nie die Nerven verliert.

Einen „Heiratsantrag“, der aus dem Ruder läuft, bot das zweite Dreier-Ensemble. Dem schusselig-cleveren Gutsbesitzer Stepan (Walter Wunderer) gelang eine ungemein witzige Charakterstudie, Brautwerber Tobias Pesendorfer war ein Hypochonder wie aus dem Effeff und keine keifte so schön wie Jana Czvitkovits. Mit lautstarken Bravo-Rufen endete der Bühnenabend. Nächstes Wochenende gibt’s ein da Capo in der Studiobühne am Kirchenplatz. Schauen Sie sich das an!

