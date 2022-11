Tiefe Einblicke: „Mörder hat unter mir im Bett geschlafen“

„Der Senkgruben-Mord“ – eine alte Geschichte? Ein Gerücht aus damaligen Zeiten der Lindenhof-Zöglinge? Was genau hinter diesem Verbrechen steckte, dass wissen nicht mehr viele Eggenburger. Aber Peter Steinbach gestattete im Rahmen seiner Lesung „Erziehungsheim Eggenburg. Der Akt“ einen tiefen Einblick in diese Gewalttat, die sich im Jahr 1970 ereignete, aber vor allem auch in seine Zeit, die er von 1970 bis 1973 im Erziehungsheim (Lindenhof) Eggenburg mit bis zu 320 Zöglingen verbrachte.

Steinbach absolvierte im Heim eine Bäckerlehre und wurde danach Polizeidiensthundeführer. Trotz der harten Zeit, die er als Jugendlicher im Lindenhof durchgemacht hat, ist er einigen Erziehern dankbar. „Es wurden Ausflüge mit uns gemacht, wir waren Skifahren, ich habe die Kajaklehrerausbildung gemacht, es wurde uns eine Perspektive für die Zukunft gezeigt – und dafür sage ich danke“, so der heute in Wien lebende Steinbach bei der Vorstellung seines Buches in Eggenburg. Konkret sei die Rede von den Erziehern Josef Angerer, Franz Zimmerl und Ernst Hubmann sowie Direktor Hans Matz: „Sie haben uns gezeigt, wie es auch anders im Leben sein kann, die schöne Seite.“

Dass es aber auch düstere und schwere Zeiten gab – sei es durch die gewalttätigen Machtkämpfe unter den Zöglingen oder durch „schwarze Pädagogik“, die andere Erzieher auslebten – erzählte der 67-Jährige. Die schwärzeste Erinnerung ist der „Senkgruben-Mord“. Ein Toter war in der zum Heim gehörenden Landwirtschaft in der Senkgrube gefunden worden. Die Jugendlichen mussten den Abtransport der Leiche mitansehen. Später wurde eine zweite Leiche entdeckt. Für Steinbach das Schlimmste: „Der Mörder hat unter mir im Stockbett geschlafen, das werde ich nie vergessen.“

Um Gerüchte über diesen Mord aus der Welt zu schaffen, lud Steinbach den ehemaligen Kriminal-Oberst Johann Veith ein, um den Fall zu schildern. Denn Veith durfte Einblick in den Akt nehmen und berichtete erstmalig detailliert über das Verbrechen, bei dem zwei Zöglinge zwei andere Zöglinge brutal mit der Axt erschlugen.

„Hinterlistiges Verbrechen, getrieben aus Habgier“

Bei der Nacherzählung des Doppelmordes war die Spannung im Lindenhofsaal regelrecht zu spüren. „Es war nicht das erste Gewaltverbrechen im Erziehungsheim, aber das hinterlistigste Verbrechen, getrieben aus reiner Habgier“, erzählte Veith. Und weiter: „Die Mörder hatten es auf das private Gewand der anderen Zöglinge abgesehen.“ Denn damals mussten die Jugendlichen einheitliche graue Kleidung tragen, um unter anderen von der Bevölkerung erkannt zu werden. Nur zu bestimmten Anlässen durften sie eigenes Gewand anziehen. „Es wurde öfters etwas von den Privatsachen gestohlen, aber hinter diesem Mord steckte ein ausgeklügelter Plan“, berichtete Veith.

Um während der emotional schweren Erzählungen doch die Stimmung im Publikum zu heben, sorgte Steinbach selbst mit seiner Band „Wiener Blue(s)“ gemeinsam mit seinen Musikerfreunden Gitarrist Rudi Koschelu und Heinz Jiras an der Ziehharmonika für die musikalische Umrahmung. Steinbach, der damals von seiner Mutter in das Erziehungsheim abgeschoben wurde, fand nicht nur dankende Worte für die Erzieher, die ihm eine Perspektive gegeben haben, sondern auch für die Stadtgemeinde Eggenburg, dass er hier seine Lebenserfahrung mit anderen teilen durfte. In diesem von der Stadt Wien betriebenen Heim waren übrigens bis 2012 Jugendliche untergebracht.

Das Buch „Erziehungsheim Eggenburg. Der Akt“ kann in der Stadtbücherei Eggenburg ausgeliehen werden.

