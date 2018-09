Bereits seit zehn Jahren besteht die Zusammenarbeit zwischen Doris Gilli und dem Psychosomatischen Zentrum Waldviertel (PSZW) in Eggenburg. Mit dem von Gilli entwickelten Konzept der „Tierapie“, das auf nonverbaler Konversation und einem persönlichen Bezugspferd basiert, kann so Menschen, die aufgrund traumatischer Erlebnisse oft große Schwierigkeiten haben, zwischenmenschliche Kontakte herzustellen, geholfen werden. Behandelt werden etwa Schulangst, ADHS, Autismus und psychosomatische Beschwerden.

Mit der Entwicklung ihres Konzepts „Tierapie“ und dem Aufbau ihres Hofes gehört Doris Gilli zu den „Green Care-Pionieren“ in Österreich. Unter „Green Care“ werden Aktivitäten und Interaktionen zwischen Mensch, Tier und Natur zusammengefasst, die gesundheitsfördernde, pädagogische oder soziale Ziele verfolgen. Für diese Arbeit wird Gilli nun mit Tochter Romana, die den Hof bereits führt, mit der „Green Care-Hoftafel“ ausgezeichnet.

Im Rahmen der „Tierapie“ geht es darum, gegenseitig Respekt und Vertrauen mit dem Tier aufzubauen. Als „Einstiegstiere“ in die Therapie dienen oft hofeigene Hängebauchschweine. Es sind aber gerade die Pferde, die es Patienten mit Verhaltensauffälligkeiten ermöglichen, Schwierigkeiten im emotionalen und sozialen Bereich abzubauen. Auch zur Förderung der Impulskontrolle und der Frustrationstoleranz werden die Tiere eingesetzt.

Kinder-Frühförderung soll ausgebaut werden

Bei Doris und Romana Gilli ist die Begeisterung für ihre Aufgabe zu spüren. Es sei gerade die Vielfältigkeit, die sie in ihrem Tun schätzen. „Jeder Mensch und jedes Tier ist individuell. Keine Gruppe ist wie die andere“, erzählt Romana Gilli. Eine Erfolgsquote von 99,9 Prozent und viele positive Rückmeldungen seitens der Patienten seien schöne Zeichen, dass ihre Arbeit für viele Menschen Hilfe bedeutet. Sie würden entspannter, freier und können sich „ein Stück weg mehr zeigen, als sie das in anderen Situationen tun können“, meint Doris Gilli.

Der „Rollenwechsel“, den viele Patienten, die sie auch in der Klinik selbst sieht, auf ihrem Hof vollziehen, sei bemerkenswert. Dass diese Menschen diesen Rollenwechsel vollziehen können, liege auch am Verhalten der Tiere: „Denn die werten nicht, haben keine Vorurteile“, so Gilli.

So schlimm auch bei manchen Patienten die Erkrankung sei, am Hof kommen Spaß und Lachen ebenso wie Geborgenheit und Zuwendung nicht zu kurz. Insgesamt haben die Gillis pro Jahr rund 500 Patientenkontakte, pro Woche gibt es 24 Patienten am Hof, die in sechs Gruppen zu jeweils vier Personen aufgeteilt sind.

Aber auch für die Zukunft haben die Gillis schon Pläne: Für Kinder ab eineinhalb bis zwei Jahren ist eine Frühförderung geplant, bei der Mütter und Väter als Bezugspersonen mit dabei sein können. Gerade im ADHS-Bereich gebe es trotz steigendes Bedarfs im Waldviertel noch wenig Angebot in diese Richtung.

Unterstützt werden die Gillis übrigens von einem Verein einiger Freiwilliger, die bei der Arbeit am Hof helfen. „Das ist wie eine richtige Familie“, streut Doris Gilli ihren Helfern Rosen.