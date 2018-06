Volksschuldirektorin Elfriede Fleischhacker übergab mit den Worten „Ab jetzt bin ich Gast und lasse mich überraschen“ das Mikrofon an ihre Stellvertreterin Sigrid Braunsteiner. Diese teilte mit, dass dieses Abschlussfest gleichzeitig auch ein Abschied von Elfriede Fleischhacker sein wird, die mit Schulende die Schule verlassen und in den Ruhestand gehen wird (die NÖN berichtete). Deshalb wurde in den vergangenen Wochen das Treiben in der Schule für sie auch immer geheimnisvoller, bunter ja geradezu kunterbunter. „Heute soll das Geheimnis gelüftet werden. Du warst immer etwas Besonderes für uns und wirst es auch immer bleiben. Und mit der folgenden Darbietung wollen wir dir noch einen offenen Wunsch erfüllen“, so Braunsteiner.

Was folgte, war das farbenfrohe Musical „Kunterbunt“, das von den liebevoll kostümierten Kindern in einer mitreißenden Art gespielt und gesungen wurde. Die Auswahl des Stückes ist gerade für die heutige Zeit gut gewählt. Geht es doch darum, dass im Land Kunterbunt, in der ein herrlicher Regenbogen strahlt, eines Tages die einzelnen Farben mehr Wertschätzung verlangen. So ruft die Königin jeden Tag eine andere Farbe als „Farbe des Tages“ aus. Langsam verblasst der Regenbogen und es bricht Panik im Volk aus. Und so ist das Musical „Kunterbunt“ durch die Verbindung von Musik, Emotionen und Farben ein Plädoyer für eine tolerante Gesellschaft, in der sich nicht eine Gruppe über die anderen erhebt, sondern erst das Miteinander das Leben abwechslungsreich macht.

„Was ihr für mich getan habt, ist mit Geld nicht zu ersetzen. Herzlichen Dank an das ganze Team. Dies einzustudieren ist wirklich großartig“, so Elfriede Fleischhacker nach der Aufführung. Und dann kam der Moment, in dem die Stimme zitterte und Tränen in den Augen standen. „Es tut ein bisschen weh, dass das mein letztes Schulfest ist“, gestand sie.