Eggenburg trauert: Burghard Gaspar (74) verstorben

Werbung

Gaspar wurde am 14. Februar 1947 geboren. Er absolvierte die Volksschule in Eggenburg und Geras, dann die Gymnasien in Melk und Horn. Die Matura legte er am Mathematischen Realgymnasium für Berufstätige (zeitverpflichtete Soldaten) an der Theresianischen Militärakademie in Wiener Neustadt ab. Danach blieb er bis 1971 Berufssoldat, eher er ans Amt der NÖ Landesregierung wechselte. 1972 startete er seine pädagogische Ausbildung, legte zwei Jahre später die Lehramtsprüfung ab und war ab dann als Lehrer im Bezirk Horn tätig. Ab 1983 leitete er die Volksschule Straning provisorisch, von 1984 bis 2007 war er Direktor in Reinprechtspölla. 2004 schloss er den Universitätslehrgang Politische Bildung ab.

Privat war Gaspar seit 1969 mit der ehemaligen Leiterin der Stadtbibliothek Eggenburg, Eva Gaspar, verheiratet. Das Paar hat drei Kinder.

Ehrenamtlich betätigte sich Gaspar seit 1971 in der Krahuletz-Gesellschaft Eggenburg bzw. der Krahuletz-Museum-Forschungsgesellschaft Eggenburg. Von 1980 bis 2010 leitete er die Volkshochschule der Stadt Eggenburg, von 1990 bis 2020 war er auch Mitglied des Landesverbands der NÖ Volkshochschulen. Im Verein "Pro Eggenburg" war er von 2002 bis 2018 Obmann. Die Leitung des Eggenburger Stadtarchivs hatte Gaspar von 1995 bis 2020 inne. Darüber hinaus war er von 1986 bis 2006 Vorstandsmitglied im Waldviertler Heimatbund und publizierte zahlreiche wissenschaftliche Beiträge zur Lokalgeschichte.

Für seine umfangreiche Tätigkeit erhielt Gaspar zahlreiche Auszeichnungen. Seitens der Stadtgemeinde Eggenburg erhielt er 1995 die Goldene Ehrennadel, 2007 den "Silbernen Ehrenbecher", 2017 das Kulturehrenzeichen, zuletzt wurde ihm im Sommer 2022 der Titel "Ehrenarchivar der Stadt Eggenburg" verliehen. Zwei Mal wurde er mit dem Kulturpreis des Landes NÖ ausgezeichnet (1993, 1998), außerdem erhielt er die Goldene Ehrennadel der Marktgemeinde Burschleinitz-Kühnring, das Österreichische Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst 1. Klasse. 2003 wurde ihm der Berufstitel "Professor" verliehen.

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.