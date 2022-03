Uniqa-Agentur Grafinger: Spontane Spende für die Ukraine

Im Vorjahr fiel diese Aktion coronabedingt ins Wasser. „Wegen der aktuellen Situation haben wir uns aber entschlossen, wieder jemandem zu helfen – aus traurigem Anlass erstmals überregional“, sagt Franz Grafinger.

Auch wenn man sich zuletzt schon mit der Spende von Sackerln mit Hilfsgütern über die Aktion der Landjugend an der Ukraine-Hilfe beteiligt hat, will man mit 1.500 Euro für die Ukraine-Hilfe des Roten Kreuzes weiter helfen. „Vielleicht können wir damit auch andere Firmen motivieren, einen Teil zu Linderung der Not der Menschen beizutragen“, hofft Grafinger.

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden