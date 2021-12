Unmut über neue Straße: „Rinnt das Wasser bei uns bergauf?

Dass alte Rumpelpisten Grund für Ärger bei Anrainern sind, ist nicht ungewöhnlich. In Eggenburg sorgt aber eine nagelneue Straße für Unmut: Die Fritz-Eheim-Straße im neuen Siedlungsgebiet wurde Ende Oktober asphaltiert, sorgt aber für einiges an Ärger.

Warum, das erklärt Maria Braunsteiner, die hier mit ihrem Mann ein neues Haus gebaut hat. Vor der Asphaltierung habe Vizebürgermeister Josef Kirbes den Anrainern mitgeteilt, dass die Straße auf einer Breite von vier Metern asphaltiert wird und dass daneben jeweils ein Streifen von einem Meter Breite bleiben soll, der von den Hauseigentümern gepflegt werden muss. Auf ihrer Seite sei jetzt aber ein zwei Meter breiter Streifen frei, erzählt sie. Sie habe Kirbes daraufhin gefragt, warum der Streifen breiter als angekündigt sei. Er habe geantwortet, dass hier auch Platz für einen „Versickerungsstreifen“ gelassen wurde. Aber, so Braunsteiner: „Auf der anderen Seite der Straße liegt der Kanal. Läuft das Wasser in Eggenburg jetzt bergauf in den Versickerungsstreifen?“

Gegenüber der NÖN verweist Kirbes auf einen einstimmigen Gemeinderatsbeschluss, dass in Eggenburg nicht mehr alle Flächen in einer Siedlung versiegelt werden sollen, sondern dass offene Flächen vor dem ruhenden Verkehr geschaffen werden, auf denen auch Wasser versickern könne – gerade in Straßen, in denen es keinen Durchzugsverkehr gibt. Dass durch die breiten Streifen auf der Seite die Fahrbahnbreite zu gering sei, will Kribes auch nicht gelten lassen. Man wolle so die vorherrschende Stellung des Autos als Verkehrsmittel herausnehmen und in der Planung von Siedlungsstraßen nicht mehr alles dem Auto unterordnen.

Es soll hingegen den Anrainern die Möglichkeit gegeben werden, sich die Bereiche vor ihren Häusern nach individuellen Wünschen zu gestalten – zu asphaltieren oder Pflanzen zu setzen. Wenn er gar nichts mache, dann werde dort über kurz oder lang eine Magerwiese entstehen, die die Gemeinde dann „ein paar Mal im Jahr“ mähen werde. Warum es auf der einen Seite der Eheim-Straße jetzt einen breiteren Streifen gebe, sei der Tatsache geschuldet, dass in der Planung die ideale Lage für den Kanal ermittelt wurde und sich dann durch den entsprechenden Einbau die genauen Größenordnungen der Streifen ergeben hätten.