Die Freude über das Auffinden des entwendeten „Pappkameraden Wildner“ (die NÖN berichtete, siehe hier und unten) war bei Intendant Johannes Wildner so groß, dass er es sich nicht nehmen ließ, sich höchstpersönlich bei der ehrlichen Finderin Liesbeth Neuhold aus Eggenburg zu bedanken.

Bei der Übergabe der beiden Freikarten für eine Tosca-Vorstellung an das Ehepaar Neuhold erfuhr er auch, an welcher Stelle die lebensgroße Figur aufgefunden wurde. „Ich gehe fast täglich über den Stowasserberg in die Stadt und habe ihn dort bei der Säule stehen gesehen“, erzählt Liesbeth Neuhold, die sich zuerst gar nichts besonderes dabei gedacht hat. „Ich habe geglaubt, dass dies ein weiterer Werbeaufsteller für die Oper Tosca in Gars ist“, so Neuhold weiter.

Erst als sie den Artikel in der NÖN über den Diebstahl der Figur gelesen hatte, nahm sie sofort mit der Redaktion Kontakt auf. „Ich habe die Figur dann mit dem Auto geholt, damit er in Sicherheit gebracht wird“, erzählt Rudolf Neuhold.

Bei einem Gläschen hauseigenen Muskateller wurde das Ehepaar Neuhold auf die Tosca-Aufführung eingestimmt. Danach begaben Lisbeth Neuhold und Intendant Wildner noch zum Fundort auf den Stowasserberg. Ob, wie vom gelernten Historiker Johnnes Wildner vermutet, der Name tatsächlich auf Joseph Maria Stowasser (Herausgeber des gleichnamigen Schulwörterbuches) zurückzuführen ist, konnte beim Lokalaugenschein nicht restlos geklärt werden.