Vortrag: Wenn Knochen sprechen ...

Mit ca. 19 000 Jahren ist die Knochenflöte aus dem Schienbeinknochen eines Rentiers wohl das älteste bisher bekannte Musikinstrument in Österreich. Im Jahr 1994 entdeckte der Archäologe Friedrich Brandtner diesen Fund in Grubgraben bei Hadersdorf-Kammern.

Was sich in den letzten Jahren an dem ältesten in Österreich entdeckten Freilandluftplatz des Paläolithikums getan hat, darüber hielt der Grabungsleiter Thomas Einwögerer einen Vortrag im Krahuletz-Museum. „Wir haben herausgefunden, dass die Fundstelle durch eine reiche Knochenindustrie charakterisiert ist, die Nadeln mit Öhr, Elfenbeinspitzen, Spatel, runde Anhänger und gezähnte Knochenartefakte enthält“, schilderte er. Herausgefunden wurde, dass es sich dort um einen Jagdplatz gehandelt hat und die Menschen viel Schmuck aus Muscheln, Dentalien sowie fossile Schnecken getragen haben.“

Großen Schrecken gab es, als auf einmal ein Bagger auf der Fundstelle stand, da ein Güterweg gebaut werden sollte. Das konnte zum Glück abgewendet werden und man konnte ein Übereinkommen mit den Eigentürmern schließen, das weitere Arbeiten ermöglicht. Man wolle vor allen noch mehr über die Kulturschichten, diejenige Bodenschicht, in der sich Überreste einer menschlichen Kultur finden, herausfinden.

Museumsdirektor Johannes Tuzar erzählte: „Brandtner hat damals seinen ersten Knochenfund im Krahuletz-Museum präsentiert. Nach seinem Ableben wurde der Knochenfund hier zwischengelagert. Hier sieht man wieder, wie wichtig ein regionales Museum ist.“

