Er wirbt derzeit mit vollem Körpereinsatz für die Opernsaison der Oper in Gars am Kamp: Das Bildnis von Intendant Johannes Wildner steht lebensgroß an gut frequentierten Stellen im Bezirk Horn – am Eggenburger Hauptplatz war er allerdings am Wochenende plötzlich weg!

Kurz vor der großen Präsentation des Garser TOSCA-Ensembles im Kulturverein forum eggenburg hat der „Pappkamerad“ Wildner, der vor dem Haus für die Veranstaltung werben sollte, „Füße bekommen“ ... „Wir haben nur mehr die durchgeschnittenen Drähte gefunden, mit denen die Intendantenfigur befestigt war“, erzählt Christiane Goller, die mit ihrem forum eggenburg die Opernstars der Burg Gars im historischen Garten ihres Vereins zu Gast hatte.

Die Burg Gars will ihren Intendanten zurück – sachdienliche Hinweise zum Verbleib der Wildner-Figur werden mit zwei Freikarten für TOSCA, die am 12. Juli Premiere in Gars am Kamp feiert, belohnt (weitere Termine auf www.burg-gars.at). Wer etwas über den Verbleib weiß oder vielleicht sogar beobachtet hat, wie der Intendant Füße bekommen hat, wendet sich an die NÖN-Redaktion.