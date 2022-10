Workshop: Geschichte kann doch sprechen

Das Eggenburger Krahuletz-Museum beschreitet schon lange spannende und innovative Wege, um Archäologie und Geschichte zum „Sprechen“ zu bringen. Mit dem neuesten Projekt darf man das auch wörtlich verstehen. Kustodin Susanne Stökl erklärt, was man sich darunter vorstellen kann: „Die Donau-Uni Krems hat eine Website gestaltet, auf der man den Gründern verschiedener Stadtmuseen per Chat Fragen stellen kann, und die dann als virtuelle Museumsführer auftreten. Da waren viele regionale Museen mit ihren Gründerpersönlichkeiten beteiligt und wir eben mit unserem Johann Krahuletz.“ So wird über die Entstehungsgeschichte des Hauses berichtet, Einblick in die Sammlungen gegeben und auf Exponate hingewiesen.

Für noch mehr Input auf dieser Website sorgte nun die NMMS Eggenburg mit 13 Schülern der 4a bei einem zweitägigen Workshop. Nach einer Führung durchs Museum hatten die Jugendlichen die Aufgabe, Objekte auszuwählen und sie virtuell darzustellen. Stökl: „Wir haben Gruppen gebildet, Brainstorming gemacht und herausgefunden, wo kann man recherchieren, welchen Aussagewert haben die Informationen und welche Infos will ein Museumsbesucher über dieses Objekt erfahren.“

Dabei stand den Schülern frei, ob sie Videos, Fotos oder Audiodateien machen wollten. Wer neugierig ist, was die 4a den ehrwürdigen Museumsgründer erzählen lässt, kann sich unter https://museumsmenschen.noemuseen.at ein Bild machen.

