Leichten Wirbel gab es bei der Konstituierenden Sitzung des Gemeinderates in Eggenburg. Der Grund dafür: Künftig wird der Stadtrat sieben statt sechs Mitglieder umfassen. Die 16 ÖVP-Mandatare und FP-Gemeinderat Vincenz de Waal stimmten für die Aufstockung. Bei der SPÖ sorgte dieser Umstand für Unmut. Ihre fünf anwesenden Gemeindemandatare – Melitta Hofegger war entschuldigt – stimmten gegen den ÖVP-Antrag.

Warum die SPÖ gegen die Aufstockung ist, führte Gemeindrat Manfred Mayer aus. Vor fünf Jahren war eine Aufstockung noch von der SPÖ gefordert worden, freilich unter anderen Vorzeichen. Damals hätte die SPÖ durch die Aufstockung neben den fünf ÖVP-Sitzen einen zweiten Sitz im Stadtrat bekommen.

Thomas Weikertschläger Bilden den neuen Gemeindevorstand der Stadtgemeinde Eggenburg: Stadtrat Martin Neugebauer, Stadträtin Birgit Schottmeyer (SPÖ), Stadtrat Markus Tutschek, Bürgermeister Georg Gilli, Stadtrat Stefan Jungwirth, Vizebürgermeister Josef Kirbes und Stadträtin Margarete Jarmer (alle ÖVP). Melitta Hofegger (SPÖ) fehlte entschuldigt.

Die ÖVP habe ihre Ablehnung damals mit der angespannten finanziellen Situation der Gemeinde begründet, führte Mayer aus. Jetzt, wo die SPÖ einen zweiten Sitz im Stadtrat durch das Ergebnis am 26. Jänner gewonnen hat, werde von der ÖVP erhöht, um weiterhin fünf Sitze im Stadtrat zu haben. „Und das obwohl wir jetzt 9,5 Mio. Euro mehr Schulden haben“, zeigte sich Mayer über die Aufstockung – und den Wegfall des Finanz-Arguments verwundert.

„2015 wurde unsere Forderung aus finanziellen Gründen bgelehnt. 2020 erhöhen wir die Zahl der Stadträte, obwohl wir 9,5 Mio. Euro mehr Schulden haben.“Manfred Mayer (SPÖ)

In den Stadtrat wurden dann für die ÖVP wie schon bisher Josef Kirbes (21 der 22 Stimmen), Margarete Jarmer (21) und Martin Neugebauer (21) gewählt. Neu für die ÖVP sind Markus Tutschek (21) und Stefan Jungwirth (20) in diesem Gremium. Für die SPÖ zieht neben Fraktions-Sprecherin Brigit Schrottmeyer (22) Melitta Hofegger (19) in den Stadtrat ein.

Mehr Einigkeit herrscht davor bei der von Margit Koch bereits zum vierten Mal als Altersvorsitzender geleiteten Wahl des Bürgermeisters. Georg Gilli (ÖVP) wurde mit 21 Stimmen in seinem Amt bestätigt. Als Vizebürgermeister wird im wie die NÖN berichtete als Nachfolger von Susanne Satory Josef Kirbes (ÖVP) zur Seite stehen. Er wurde mit 19 Stimmen (zwei ungültige, eine für Jarmer) gewählt.

SPÖ gegen Bestellung der Ortsvorsteher

Keine Diskussion gab es dann auch bei der Wahl der Mitglieder des Prüfungsausschusses. Diesen bilden die vier ÖVP-Abgeordneten Stefan Berger, Harald Busta, Margit Koch, Thomas Überreiter und SPÖ-Gemeinderat Manfred Mayer. Alle wurden mit 22 Stimmen gewählt.

Nachdem die Besetzungen der Ausschüsse (siehe Infobox) einstimmig angenommen wurden, gab es bei der Bestellung der Ortsvorsteher wieder Meinungsverschiedenheiten. Wie schon vor fünf Jahren plädierte die SPÖ dafür, keine Ortsvorsteher zu bestellen. Das sei nämlich eine „Kann-, und keine Muss-Bestimmung in der NÖ Gemeindeordnung“, meinte Schrottmeyer. Da die Katastralgemeinden ohnehin Gemeinderäte stellen, sei eine zusätzliche Bestellung nicht notwendig: „Da könnten wir Sparen“, begründete Schrottmeyer. Gegen die Stimmen von SPÖ und FPÖ wurden dann dennoch Reinhard Hofbauer für Engelsdorf und Josef Knell für Stoitzendorf zu Ortsvorstehern gewählt. Letzterer tritt damit in die Fußstapfen seines Onkels Ludwig Knell, der langjähriger Ortsvorsteher in Stoitzendorf war.

ÖVP und SPÖ erklären Willen zu Kooperation

Am Ende der Sitzung meinte Gilli, er gehe mit großer Freude an die Aufgabe heran, er wolle die gute Zusammenarbeit mit den Mandataren auch in der kommenden Periode fortführen. Der Gemeinde stünden große Projekte bevor, die es in konstruktiver Art anzugehen gelte. Auch SP-Chefin Schrottmeyer erklärte, dass sie auf gute Zusammenarbeit hoffe, denn „wir wollen etwas für Eggenburg erreichen“, sagte sie.