Voll im Plan ist der Neubau des Kindergartens bzw. der Umbau des Bestandsgebäudes der ehemaligen Sonderschule in der Mozartstraße in Eggenburg. „Wir sind auf einem guten Weg. Wir wollen mit dem gröbsten bis Mitte Mai fertig sein, dann geht es an die Möblierung des Gebäudes“, gab Erich Filip vom Büro Architekt Maurer & Partner beim NÖN-Lokalaugenschein die weitere Marschrichtung vor. Das Projekt kostet insgesamt, wie die NÖN berichtete, 2,5 Mio. Euro – das Geld kommt zur Gänze aus dem ELER-Fonds der Europäischen Union.

Rohbau stand innerhalb von zwei Wochen. Nach dem offiziellen Baubeginn Anfang Juli wurde parallel an der Errichtung des Zubaus sowie an der Sanierung des Bestandsgebäudes gearbeitet. Wegen der Lärmbelästigung wurde danach getrachtet, die gröbsten Arbeiten schon vor dem Schulbeginn Anfang September unter Dach und Fach zu bringen – etwa den Teilabriss des ehemaligen Zubaus an der Nordseite des Gebäudes und des ehemaligen Lagerraums. Danach wurde mit Aushubarbeiten und den Arbeiten an der Fundamentplatte des Neubaus begonnen, Kanalarbeiten erledigt (zunächst wurde ein neuer Kanalanschluss in die Mozartstraße gelegt, später dann bis in den hinteren Bereich des Grundstücks hineingegraben). Ab Anfang September wurde dann mit der Errichtung des Holzriegelbaus begonnen. „Wir haben zwei Wochen gebraucht, bis der Rohbau fertig war“, erzählt Filip. Ende September wurde dann mit dem Abschluss der Dachdecker-Arbeiten die „Dachdichte“ erreicht.

„Wir sind voll im Plan. Dem Start im Herbst steht also nichts im Weg.“ Stadtrat Martin Neugebauer

Finale Färbelung kommt erst im Frühjahr. In der nächsten Etappe wurden die Haustechnik-Installationen durchgeführt, auch die Fenster wurden noch im September eingebaut, der Innenputz wurde dann im Oktober angebracht. Außerdem wurden Fundamentplatten für den Müllraum und das Gerätehaus im Garten gelegt. Ab Mitte Oktober wurde die Fassade angebracht, wobei die finalen Färbelungsarbeiten dann erst nach dem Winter durchgeführt werden sollen.

Betriebsstart im Herbst ist nicht gefährdet. Im Innenbereich wurde noch Ende November der Estrich fertig, bis Weihnachten soll es noch Trockenbau-Arbeiten geben und die Fußbodenheizung eingebaut werden. Im Jänner sollen dann Spachtel- und Maler-Arbeiten folgen, im Februar sollen die Fußböden verlegt werden, sagt Filip. Mit den Gestaltungsarbeiten im Gartenbereich soll im Frühjahr auch der Außenbereich seine endgültige Form annehmen. Damit scheint gesichert, dass der Umzug in den neuen Kindergarten im Sommer über die Bühne gehen kann. „Dem Start im Herbst steht somit nichts im Weg“, freuen sich auch Bürgermeister Georg Gilli und Stadtrat Martin Neugebauer bei der Begehung mit Firmenverantwortlichen über den Baufortschritt.

Neubau spielt alle Stückl. Im Neubau gibt es in beiden Geschoßen jeweils zwei Gruppenräume für den Kindergarten mit eigenen einsehbaren Nassbereichen, Abstellräumen und diverse Nebenräume. Im Bestandstrakt werden im Untergeschoß Räume für die Tagesbetreuungsgruppe, das sind ein Bewegungsraum, ein Wickelraum, ein Personalraum, eine Teeküche und ein Technikraum, untergebracht. Im Obergeschoß des Bestandstraktes finden sich ein zweiter Bewegungsraum, zwei Multifunktionsräume, ein Wickelraum sowie eine Küche und ein Essbereich.

Großes Plus: Auch Volksschule wird durch Umbau barrierefrei. Barrierefreiheit auch für Volksschule. Besonders positiv: Beim Bau wurde durch den Einbau eines Personenlifts, der auch von der Volksschule benutzt werden kann, und den Einbau von Rampen auch die barrierefreie Erschließung der Volksschule erreicht.

Tagesbetreuungseinrichtung: Bedarfserhebung läuft. Laut Neugebauer ist derzeit auch die Bedarfserhebung für die Tagesbetreuungseinrichtung am Laufen. Danach soll ein Konzept für den Betrieb dieser Einrichtung erarbeitet werden. Die Details dazu sollen Anfang 2021 fixiert werden.