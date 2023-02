Vorerst neuer PBZ-Leiter, aber keine Dauerlösung?

Nicht ganz einen Monat ist es her, dass die Leitung der Pflege- und Betreuungszentren in Raabs und Eggenburg suspendiert wurde. Letzteres wird interimistisch, wie berichtet, von Roland Hofbauer geleitet. Er hat im Vorjahr das „Haus Frohsinn“ in Zwettl als Direktor übernommen, leitet aktuell somit zwei Häuser.

Er werde im PBZ Eggenburg bis auf Weiteres als kaufmännischer Leiter tätig sein, heißt es von der Gesundheit Waldviertel GmbH. Einen Zeitplan zum Finden einer Fixlösung gebe es nicht, es laufe aktuell auch kein Bewerbungsverfahren. Roland Hofbauer selbst sieht die Leitung in Eggenburg nur als Zwischenlösung, wie er sagt: „Beide Einrichtungen zu leiten wäre auf Dauer zu fordernd.“ Was in dem Fall dazu kommt: Hofbauer pendelt von seinem Wohnort Wieselburg ohnehin schon zur Arbeit im PBZ Zwettl – Eggenburg sei somit noch eine weitere und zusätzliche Wegstrecke.

Roland Hofbauer leitet seit April 2022 das PBZ Zwettl. Er ist im Bezirk Scheibbs aufgewachsen, seine Eltern stammen aus dem Waldviertel. Nach der Matura und dem Zivildienst hat er eine Ausbildung zum psychiatrischen Krankenpfleger absolviert, währenddessen in Wien in einer Akutpsychiatrie gearbeitet. Später hat Hofbauer an der Fachhochschule St. Pölten Soziale Arbeit studiert und mit dem Master abgeschlossen.

Er war als Jugendcoach und an der Wirtschaftskammer tätig. Vor dem Wechsel nach Zwettl sammelte er Erfahrungen in den PBZ Wallsee (Bezirk Amstetten) und Mank (Melk).

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.