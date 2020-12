„Dienst am Bürger“ oder „bodenlose Frechheit“ – an dieser Frage scheiden sich derzeit in Eggenburg die Geister. Grund für die Aufregung: Sowohl ÖVP als auch SPÖ haben am vergangenen Montag am Bahnhof Eggenburg Frühstück bzw. Infomaterial zum neuen ÖBB-Fahrplan verteilt.

„Und das um vier Uhr früh. In Zeiten wie diesen, in denen man von 20 bis sechs Uhr das Haus nicht verlassen soll, außer wenn man so wie ich zur Arbeit fahren muss“, echauffiert sich etwa ein „sehr enttäuschter Eggenburger“ in einem Brief an die NÖN-Redaktion. Er fragt sich, ob sich Gemeindepolitiker nicht an die allgemeingültigen Vorgaben halten müssen.

Stadtrat Stefan Jungwirth (ÖVP): „Das war Dienst am Bürger.“ MK

Gelassen sieht den Vorwurf ÖVP-Stadtparteiobmann Stefan Jungwirth. Er habe damit gerechnet, dass die Sache diskutiert werde, aber: „Es wäre schön, wenn man mit den Vorwürfen direkt zu uns kommt und das nicht über die Presse spielt. Da könnte man gleich vieles aufräumen“, sagt Jungwirth. Fakt sei, dass seine Fraktion die Bürger über den diesmal von der ÖBB nicht gut kommunizierten Fahrplanwechsel aufmerksam machen wollte.

Man habe alle erdenklichen Sicherheits- und Hygienemaßnahmen eingehalten, FFP2-Masken und Sicherheitshandschuhe getragen, auch die Ausgaben seien mit entsprechendem Abstand erfolgt. Im Vorfeld habe man die Aktion auch mit der Parteizentrale abgeklärt. „Wir haben uns da nichts vorzuwerfen“, sagt Jungwirth. Anders als die SPÖ: Denn deren Funktionäre seien ohne Masken in der Unterführung gestanden und hätten ebenfalls Infomaterial verteilt.

SPÖ: „Haben nur einen Sessel aufgestellt“

Stadträtin Melitta Hofegger: „Haben nur Sessel aufgestellt.“ MK

„Das stimmt so nicht“, weist Stadträtin Melitta Hofegger (SPÖ) die Anschuldigung zurück. Man habe sich seitens der SPÖ heuer entschieden, aufgrund der Corona-Pandemie auf die Verteilaktion im herkömmlichen Sinn zu verzichten. Man habe lediglich einen roten Sessel in die Unterführung gestellt und dort eine Tafel mit dem Hinweis, dass die Fahrpläne zur freien Entnahme seien, aufgestellt. „Natürlich hat eine Person den Sessel dort abgestellt. Ausgeteilt haben wir aber nichts“, sagt Hofegger, die anfügt: „Leider haben wir den Sessel nicht fotografiert, sonst könnten wir das auch dokumentieren.