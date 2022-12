Grafinger spendet für das GiZ

Werbung

Bei der Spendenübergabe: Martin Neugebauer, Adin Kuralic, Margit Haider, Ewald Kremslehner, Thomas Fiedler, Victoria Grafinger, Sandra Fasching, Philipp Hohenecker, Sonja Weiser, Julia Grafinger, Daniel Schüller, Nina Kaiser und Franz Grafinger (von links). Foto: Eduard Reininger

In der kalten Vorweihnachtszeit darf natürlich ein leckeres Heißgetränk nicht fehlen, um sich eine Pause vom Vorweihnachtseinkaufsstress zu gönnen. Das haben sich auch Franz Grafinger und das Team der Uniqa-Agentur Grafinger aus Eggenburg gedacht. Sie organisierten einen Glühweinstand, um in Not geratene Menschen oder soziale Einrichtungen aus der Region unterstützen zu können.

Im Rahmen der Weihnachtsfeier von Grafinger & Partner im VAZ Kühnring übergaben Geschäftsführer und Generalagent Franz Grafinger und sein Team einen Spendenscheck über 2.400 Euro an Margit Haider und Sandra Fasching für das GiZ Eggenburg.

„Wir sagen ein herzliches Danke. Dieser Spendenscheck ist ein Zeichen der Anerkennung und Wertschätzung für die Arbeit im Generationenzentrum“, betonten Haider und Fasching und sprachen eine Einladung für das gesamte Grafinger-Team auf „Begegnungsplätzchen und alkoholfreien Pusch“ aus.

