Seit 20 Jahren auf den Spuren der Horner Tracht

Vor 20 Jahren hat Heide Manoutschehri begonnen sich für die Horner Tracht zu interessieren und auch die 2010 erschienene „Chronik von Frauenhofen“ ließ sie in ihre Recherchen über die hiesige Tracht einfließen. „Ich habe damals sehr viele Besuche bei den Landwirten der Umgebung gemacht und gesehen, was man so alles aus Großmutters Zeit auf dem Dachboden gelagert hat“, erzählte Manoutschehri. Ein Jahr später kam Manoutschehri an das Höbarth Museum, um die damals gefundenen historischen Textilien museumsreif zu konservieren und zu inventarisieren. Mit einigen ehrenamtliche Mitarbeiterinnen, die sich in der Zwischenzeit gefunden haben, leistet das Team jährlich an die 700 Stunden. „Hinzu kommen nach ehrenamtliche Arbeitszeit zur Dokumentation einzelner Museumsstücke, die jährliche ebenfalls an die 300 Stunden betragen“, erklärte Manoutschehri.

Das Jubiläumsfest der Kamptalbahn 2014 gab den Anstoß, eine Trachtengruppe ins Leben zu rufen. Alle Hauben und Kostüme wurden privat angeschafft und waren für Museum und Gemeinde kostenlos. Bereits vorher haben einige Damen mit Manoutschehri wegen der Möglichkeit eines Schneiderkurses und eines Hauben-Kurses Kontakt aufgenommen. Der Schneiderkurs fand dann im Handarbeitsgeschäft Maurer statt. Der Hauben-Kurs, bei dem jede einzelne Haube von ihrer Besitzerin selbst gefertigt wurde, fand im Horner Museum statt. Die Vorlage zu den Kleidungsstücken und den Hauben lieferte das Museum anhand von dort befindlichen Originalen.

Anfänglich waren es 14 Damen und ein Herr. Durch verschiedene Zugänge und Abgänge sind mittlerweile 11 Damen und ein Herr bei der Gruppe aktiv. „Wir haben mittlerweile die Gruppe geteilt, vier Damen sind Besitzerin des originalen Horner Dirndls, das ohne Trachtenhaube getragen wird. Die Zweite Gruppe sind jene Damen mit den Horner Radhauben und dem Festtagskleid aus ca. 1870“, berichtete Manoutschehri. Das kleine Team der Textilsammlung des Horner Museums, bestehend aus Heide Manoutschehri, Luzia Perlinger, Annemarie Schlögl, Friedl Plank und Heidi Schauer, trifft sich jeden Dienstag zur Arbeit im Museum. Dabei wird die Textilsammlung fachgerecht geordnet, inventarisiert und restauriert.

Heide Manoutschehri ist die Trachtenexpertin, die auch für die Forschung in der Sammlung verantwortlich ist. Seit der Gründung ist die Trachten- und Haubengruppe eine Bereicherung des öffentlichen Lebens. „All das aus Freude am Wirken und für die Gelegenheit, so viel Wissen zusammentragen zu dürfen und zu können. Auch meine Mitarbeiterinnen liefern ihre Tätigkeiten für das Museum kostenfrei. Im Gegenteil, wir sammeln noch Geld und Sachspenden fürs Museum“, erklärte die Gründerin der Trachten- und Goldhaubengruppe.

Foto: Eduard Reininger