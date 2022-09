Eggenburg: Gold für Gaspar

Eine besondere Ehrung nahm Eggenburgs Bürgermeister Georg Gilli kürzlich vor: Er überreichte gemeinsam mit Altbürgermeister und Archivmitarbeiter Willi Jordan die goldene Ehrennadel der Stadt an Burghard Gaspar für seine besonderen Verdienste um das Stadtarchiv Eggenburg und ernannte ihn zum Ehrenarchivar.

Bis zu seiner Pensionierung war Gaspar Direktor der Volksschule in Reinprechtspölla, Mitte der 1990er-Jahre bestellte ihn der Gemeinderat zum Stadtarchivar. Diese Funktion übte er bis vor Kurzem aus, er ist heute noch mit seinem umfangreichen Wissen bei vielen Archiv-Anfragen hilfreich. Damit unterstützt er seine beiden Nachfolger, Petra Hauk und Willi Jordan.

Der bringt es auf den Punkt: „Die goldene Ehrennadel ist ein Zeichen des Dankes an Gaspar, der nicht nur durch seine zahlreichen Publikationen, Bücher, Beiträgen in Zeitschriften und Festschriften und durch seine Arbeit als Volkshochschulleiter oder Schriftführer der Krahuletz-Gesellschaft der Stadt und der Region immer zur Verfügung stand. Auch seine vielen hochinteressanten Fremdenführungen werden uns noch lange in Erinnerung bleiben.“

