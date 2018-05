„In Niederösterreich sind 540 Privatpersonen für den Hydrographischen Dienst an insgesamt 930 Messstellen tätig, viele von ihnen seit Jahrzehnten. Auch modernste Technik kann diese verantwortungsbewussten Beobachter nicht ersetzen, auf ihre Beobachtungen baut das Hochwasser-Vorwarnsystem“, betonte Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf bei der Urkundenverleihung im Nö. Landhaus an 34 langjährige Messstellenbeobachter.

Unter diesen Geehrten war auch der Garser Johann Grassler, der seit 25 Jahren diese ehrenamtliche Tätigkeit ausübt. „Ende der 50er-Jahre habe ich als EVN-Mitarbeiter im Kraftwerk Rosenburg mit der Beobachtung des Wetters, der Temperaturen und natürlich auch der Wassermengen begonnen“, erinnert sich Grassler. „Das damals geweckte Interesse hat auch nach der Schließung des Kraftwerks und meiner Pensionierung nicht aufgehört.“

Pernkopf: „Beobachter sind wichtig für uns!“

Seither ist er tagtäglich zur Station in seinem Garten unterwegs und liest dreimal pro Tag („Immer ziemlich genau um 7, 14 und 21 Uhr!“) die Temperatur ab, schaut, wie viel Niederschlag gefallen ist und macht natürlich auch immer einen Blick zum Himmel.

„Sämtliche Werte werden notiert, am Ende des Monats geht immer ein schriftlicher Bericht an das Land Niederösterreich für die Statistik“, so Grassler.

„Die Dienstleistungen der Beobachter sind wichtig, denn nur mit Kenntnis der gesammelten Daten ist es überhaupt möglich, Hochwasserschutzbauten, Kanalisationsanlagen, Trinkwasserbrunnen und viele andere Bauwerke technisch einwandfrei und kostengünstig zu planen“, ist Pernkopf stolz auf die Ehrenamtlichen. „Gerade bei den letzten Hochwässern brachten uns die Beobachter wichtige Informationen, auf die wir uns zu jeder Zeit verlassen konnten.“