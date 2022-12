Eggenburg: 175 Mal Blut gespendet

Werbung

Sagenhafte 175 Mal spendete Johann Kronfuß sein Blut schon bei Blutspendeaktionen des Roten Kreuzes. Für diese Leistung wurde ihm bei der jüngsten Blutspendeaktion in Eggenburg neben anderen Jubiläumsspendern eine besondere Dank- und Anerkennungs-Urkunde verliehen. „Der Gedanke, Blut zu spenden ist schon sehr alt und wie man an Hand der heutigen Auszeichnungen sieht, sind einige schon sehr lange dabei“, so Bezirksstellenleiter-Stellvertreter Bruno Pind in seiner Dankesrede.

„Mit unserem Blut, von dem wir genug haben, können wir einem anderen Menschen einen zweiten Geburtstag ermöglichen“, fügte er an. Sei es nach einem Unfall, der Geburt oder für Patienten mit schwerer Krankheit, in Österreich wird alle 90 Sekunden eine Blutkonserve benötigt. Das sind fast 1.000 Blutkonserven am Tag. Bei der Aktion in Eggenburg waren insgesamt 162 Personen dabei, um Blut zu spenden, darunter auch zahlreiche Jubiläumsspender.

