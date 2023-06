Republik-„Gold“ für Helmut Spittaler

Nach 41 Jahren im Gendarmerie- und Polizeidienst wurde kürzlich der Garser Helmut Spittaler in den Ruhestand verabschiedet und das gleich mit einer hohen, vom Bundespräsidenten verliehenen Auszeichnung. Er erhielt von Generalmajor Erwin Strametz, Oberst Franz Warisch, dem Chef des Entschärfungsdienstes in Österreich, der mit ihm ausgezeichnete Paul Waldmann und dem Chef des EKO COBRA Bernhard Treibenreif das „Goldene Verdienstzeichen für besondere Verdienste der Republik Österreich“ verliehen.

Nach Dienst an den Gendarmerieposten in Bruck/Leitha, Korneuburg, Mödling, Wolkersdorf, Gars und Brunn/Wild wurde er 2006 dem Innenministerium zugeteilt und war unter anderem mit der Sport-Planung der EURO 2008 beauftragt. Danach wechselte er ins Bundeskriminalamt und war fünf Jahre im Entschärfungsdienst tätig, danach zehn Jahre in gleicher Funktion beim Einsatzkommando COBRA.

Diese „scharfe“ Tätigkeit hat er nun ohne Unfälle zu Ende gebracht und widmet sich vermutlich weniger gefährlichen Arbeiten bei der Feuerwehr Gars.