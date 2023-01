Neujahrsempfang in Weitersfeld: Sechs Silberne vergeben

Vollbild

FB

Für seinen unermüdlichen Einsatz wurde Sportler Franz Eidher mit der Silbernen Ehrennadel der Marktgemeinde Weitersfeld geehrt. Mit am Bild: Vizebürgermeisterin Elisabeth Hirsch, Gattin Gertrude und Bürgermeister Reinhard Nowak. Von der Gemeindespitze mit Elisabeth Hirsch (links) und Reinhard Nowak (rechts) sowie Dechant Dominicus Hofer (2. von links) für ihre Initiativen geehrt wurde Chorleiterin und Religionslehrerin Beate Steindl. In einem Blumenmeer begrüßte Bürgermeister Reinhard Nowak (3. v. l.) die Ehrengäste, besonders Bezirkshauptmannstellvertreter Matthias Krall (li. außen) bzw. Abgeordneten Franz Linsbauer (2. v. r.) und überreichte am Schluss des Neujahrsempfanges gemeinsam mit Vizebürgermeisterin Elisabeth Hirsch (3. v. r.) „zum gemeinsamen Start in das Jahr 2023“ an alle Geehrten sowie die weiblichen Bediensteten des Gemeindeamtes bunte Blumensträuße.

1 /3