Horn: Neujahrsempfang im Zeichen von Vereinen und Ehrenamt

Ein wahrer Ehrungs-Reigen wurde beim Neujahrsempfang des Bürgermeisters am vergangenen Mittwoch geboten. Und dafür gibt es gleich zwei Gründe. Zum einen wurden pandemiebedingt die Ehrungen der beiden vergangenen Jahr gleich miterledigt, zum anderen gibt es in der Stadtgemeinde Horn zur Freude von Bürgermeister Gerhard Lentschig ein großes Aufgebot an Menschen, die sich freiwillig in den Vereinen der Stadt engagieren.

Stolz zeigte sich der Gemeindechef darüber, dass sich in der Coronazeit kein einziger der rund 120 Vereine der Stadtgemeinde aufgelöst hat. Er bezeichnete die Vereine als „Brückenbauer“ zwischen Menschen und Generationen, die sich durch Freiwilligkeit, den Kontakt mit Gleichgesinnten auszeichnen, die Verbundenheit zwischen den Menschen erzeugen, Freundschaften entstehen lassen und zu gegenseitiger Rücksichtnahme anregen. Es sei dem Engagement der Vereinsmitglieder zu verdanken, dass sich Horn neben Bildungs-, Gesundheits-, Sport- und Kulturstadt auch als Vereinsstadt bezeichnen dürfe.

Sportehrenzeichen in Gold für Steinhauser, Langthaler

Unter den Geehrten (siehe Infobox) waren zwei hervorzuheben. Mit dem „Ehrenzeichen in Gold für besondere Verdienste um die Stadtgemeinde Horn“ wurden Anton Manhart, langjähriger Obmann der Stadtmusikkapelle Horn, und der ehemalige Gemeindearzt Friedrich Eckhard ausgezeichnet. Das „Ehrenzeichen in Silber“ ging an Rot-Kreuz-Rettungskommandant Harald Dworak für sein Engagement in der Bekämpfung der Coronapandemie, Silvia Edinger für ihre ehrenamtliche Tätigkeit in der Horner Volksschule, die ehemalige Kapellmeisterin der Stadtmusikkapelle Horn Carmen Gschwandtner und Josef Strommer vom Museumsverein für seine Bemühungen bei der Errichtung des Kompetenzzentrums historische Landtechnik.

Das „Ehrenzeichen in Bronze“ ging an Musikschulleiter Harald Schuh, die Elternvereinsobfrau der Sonderschulgemeinde Alexandra Dangl, Christine Zeiner vom Mobilen Hospiz, Erwin Nader vom Museumsverein und den ehemaligen Obmann der Stadtmusikkapelle Norbert Rametsteiner.

Darüber hinaus gab es auch zahlreiche Auszeichnungen im Sport-Bereich. Mit dem „Sportehrenzeichen in Gold“ wurden der legendäre Handball-Funktionär Hans Steinhauser, der auch als Spieler für Furore sorgte, und ULC-Mastermind Franz Langthaler ausgezeichnet. Eine Gratulationsurkunde gab es für das Horner Handballteam, das 2022 den Landesmeistertitel erringen konnte. Auch die Horner Profi-Kicker wurden vor den Vorhang gebeten. Sie wurden für die Erringung der Herbstmeisterschaft in der „Ersten Liga“ mit einer Gratulationsurkunde ausgezeichnet. Dieser Titel mache „Lust auf mehr“, gab Trainer Philipp Riederer die Marschrichtung für das Frühjahr vor. Als Einzelsportler wurden Duathlet Gerald Foltas, Taekwondo-Kämpfer Martin Warnung, Judoka Stefan Hofbauer und Bergläufer Markus Hengstberger mit „Dank- und Anerkennungsurkunden“ ausgezeichnet.

Gleich eine ganze Reihe dieser Urkunden gingen an die Horner Sportakrobaten für diverse Erfolge in der jüngsten Vergangenheit. Und dass die nicht von irgendwo kommen, bewiesen die jungen Sportler im Show-Act des Abends eindrucksvoll. Auch die Horner Jazzdance-Gruppen und ein Trompeten-Quartett der Musikschule Horn sorgten für die künstlerische Umrahmung.

