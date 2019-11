So wie in den letzten Jahren nahm auch heuer wieder die Sportmittelschule Gars im Rahmen des Religionsunterrichtes an der Jugendaktion 2019 zum „Monat der Weltmission“ aktiv teil. Der Reinerlös, der durch den Verkauf von sauren Bio-Fruchtgummitieren und fair gehandelte Schoko-Pralinen erzielt wurde, kommt in diesem Jahr Jugendprojekten in Myanmar, Indien, Burundi und Kenia sowie der Jugendarbeit der Katholischen Jugend Österreich zugute.

„Drei Gründe bewegten die Schüler, bei dieser österreichweiten Aktion mitzumachen“, berichtet Religionslehrerin Alice Köllersberger. „Faire Preise für die Rohstofflieferanten, volle Unterstützung für die Jugend-Projekte und feinster Genuss, denn wer einmal die Schoko-Pralinen gekostet hat, kann nicht davon genug bekommen.“

"Mit Nadel und Faden gegen den Menschenhandel"

Das sahen auch die Schüler so, denn immerhin ließen sie sich Gummitiere und Pralinen gut schmecken, inklusive der Spenden wurden beachtliche 1.303 Euro gesammelt.

Rund um den Weltmissionssonntag haben die Schüler auch noch mehr über das südostasiatische Beispielland Myanmar erfahren und was mit den Spendengeldern passiert.

„Es ist schön zu sehen, dass in diesem Fall Jugendliche anderen Jugendlichen, denen es weniger gut geht durch einen kleinen Beitrag helfen können“, resümiert Köllersberger, die aufzählt, welche Jugend-Projekte im Detail unterstützt werden: „Mit Nadel und Faden gegen den Menschenhandel“, „Geborgenheit für Straßenkinder“, beide in Myanmar, „Finanzierung einer Gehörlosenschule“ in Indien, „Chancen für Nomadenkinder“ in Kenia (Bau von Schulen), „Hilfe für Jugendliche im Gefängnis“ in Burundi und das Projekt „Faire Katholische Jugend“ in Österreich (Jugendarbeit zu den Themen „Nachhaltigkeit“ und „Fairness“