Ein Ball mit Herz Floriani spendeten Ball-Erlös für Beben-Opfer

Lesezeit: 2 Min ER Eduard Reininger

M it Schwung, bester Laune und einer überaus positiven Stimmung fand der traditionelle Ball der Feuerwehr Theras im Kulturzentrum statt. Kommandant Erich Dundler freute sich über zahlreiche zahlreichen Theraser sowie Besucher aus der Umgebung, die zum bunten Balltreiben gekommen waren. Ein Teil des Erlöses geht heuer an die Opfer der Bebenkatastrophe in Syrien und der Türkei.