Eggenburg: Ein Verein im Zeichen der Tradition

Grabwachen, Salutschießen, Marschmusik: Ohne das privilegierte uniformierte Bürgerkorps wäre die Mittelalterstadt Eggenburg kulturell um einiges ärmer. Die NÖN berichtet immer wieder über die Aktivitäten des Bürgerkorps. Doch was hat es mit diesem überaus geschichtsträchtigen Verein auf sich? Die NÖN hat sich auf Spurensuche begeben.

Um die Geschichte des Bürgerkorps zu verstehen, muss man bis weit ins Mittelalter zurückgehen. Schon damals wurde in Eggenburg eine Stadtmauer angelegt, um gegen Überfälle gewappnet zu sein. „Die Sicherstellung von Ruhe und Ordnung war den Bürgern überlassen“, weiß Karl Nusser, Vorstandsmitglied des Bürgerkorps und Verfasser eines Buches über dessen Geschichte. Geübt in Verteidigung waren die Eggenburger also schon immer. Das drückt sich auch im Leitspruch des Korps aus: „Treu der Stadt, zur Wehr, zur Ehr.“

Kaiserin Sisi als Patin für Vereinsfahne

Die Geschichte des Korps beginnt dann im Jahr 1794. Am Pfingstmontag wurde das Bürgerkorps Eggenburg mit einer feierlichen Fahnenweihe gegründet. Von Anfang an dabei war die Musik, die bis heute eine wichtige Rolle im Vereinsleben spielt. Ab den 1840er-Jahren wurden Gewehre angeschafft, um im Fall der Fälle gut vorbereitet zu sein. Auch heute noch stellt das Schießen einen wesentlichen Teil der Traditionspflege des Vereins dar, erzählt Nusser im NÖN-Gespräch. Einmal im Jahr wird im Rahmen des Landesverbandsschießens auch scharf geschossen.

Die Vereinsgeschichte ist genauso wechselhaft wie jene Österreichs. Das Ende der Monarchie 1918 bedeutete zunächst auch das Aus für den Verein. 1932 kam es zu einer Neugründung, doch ohne Musikzweig. Ähnlich war die Situation nach dem Zweiten Weltkrieg. Den russischen Besatzern war ein Verein, der mit alten militärischen Uniformen auftrat und Waffen besaß, suspekt. Nusser dazu: „Uniformen und Waffen, das brauchen wir nicht, dachten sich die Sowjets.“ Und so dauerte es bis 1970, bis der Verein wieder neu gegründet wurde. Dem Engagement von Franz Zimmerl aus Röschitz war es dann zu verdanken, dass 1973 auch der Musikzweig wieder gegründet werden konnte.

Im Lauf des über 220-jährigen Bestehens gab es zahlreiche denkwürdige Momente, wie Vereinschronist Karl Nusser erzählt. Eine große Ehre wurde dem Bürgerkorps beispielsweise im Jahr 1895 zuteil. Damals wurde eine neue Fahne geweiht und die legendäre Kaiserin Elisabeth, besser bekannt als Sisi, fungierte als Fahnenpatin. Besagte Fahne wurde noch bis in die jüngste Vergangenheit verwendet, verrät Nusser der NÖN. Auch als Kaiser Franz Joseph 1904 den Eggenburgern einen Besuch abstattete, war das Bürgerkorps mit dabei: In voller Montur und mit Marschmusik empfing das Bürgerkorps das Staatsoberhaupt damals in der Stadt.

Interessantes Detail: Das Bürgerkorps war in früheren Zeiten direkt der kaiserlich-königlichen Habsburgerarmee unterstellt. Immer wieder musste es daher auch Aufgaben übernehmen, die sonst von regulären militärischen Einheiten umgesetzt wurden. So kam es, dass das Bürgerkorps während des Ersten Weltkrieges auch das Internierungslager in Drosendorf – darüber berichtet die NÖN in der nächsten Folge dieser Serie – bewachte, in dem hauptsächlich Italiener untergebracht waren.

„Privileg“ für Bewachung von Kaiser-Fluchtroute

Karl Nusser berichtet außerdem von einem weiteren Ereignis, in dem das Bürgerkorps der Familie Habsburg zu Diensten stand. Als die Revolution des Jahres 1848 die europäischen Monarchien auf die Probe stellte und die „einfachen Leute“ auch in Wien auf die Barrikaden gingen, musste der damalige Kaiser Ferdinand I. (Beiname: der Gütige) nach Olmütz ins heutige Tschechien flüchten. Das Bürgerkorps übernahm die Bewachung für einen Teil der Fluchtroute von Zogelsdorf bis Pulkau. Der Kaiser bedankte sich, indem er das Korps offiziell zu einem „privilegierten“ Bürgerkorps machte. Das Privileg bestand darin, dass die Eggenburger fortan offiziell den habsburgischen Doppeladler führen durften.

Zu den zentralen Tätigkeiten des Vereins zählt die Traditionspflege, erzählt Nusser. So rückt das Bürgerkorps bei festlichen und kirchlichen Anlässen aus. Jedes Jahr wird am Karsamstag eine Grabwache in der Eggenburger Pfarrkirche St. Stephan abgehalten. Auch beim jährlichen Gefallenengedenken zu Allerheiligen ist das Bürgerkorps vertreten. Zu festlichen Anlässen wird Salut geschossen, zuletzt beispielsweise zum 60. Geburtstag des Eggenburger Bürgermeisters Georg Gilli im Oktober 2022.

Traditionspflege über Grenzen hinweg

Daneben nimmt man an Treffen mit anderen Traditionsvereinen teil. Diese bringen das Bürgerkorps auch immer wieder in andere Länder. So erinnert sich Karl Nusser an die bislang größte Ausrückung, die im Jahr 1990 in die ukrainische Hauptstadt Kiew führte. Internationale Kontakte werden immer noch intensiv gepflegt. Als man 1995 die Renovierung des Kanzlerturms fertigstellen konnte, veranstaltete man ein großes Schützenfest. Insgesamt kamen damals 800 Gäste und sogar Partnervereine aus Russland und Schottland.

Der Verein zählt im Moment 150 Mitglieder. Neben den erwachsenen Mitgliedern, die Uniformen im Stil der k. u. k. Armee der 1860er-Jahre tragen, gibt es noch die sogenannten Ehrendamen und eine eigene Kindergruppe namens „Young Spirit“. Auch die Ehrendamen legen Wert auf stilechte Kleidung: Ihre Eggenburger Kleider entsprechen ebenso der Mode der 1860er-Jahre, sind vollständig aus feinster Seide gefertigt und wurden 1989 durch das Bürgerkorps wiederentdeckt. Dazu tragen die Ehrendamen mit Goldborten verzierte Radlhauben. Die „Young Spirits“ widmen sich vor allem der Musik. Im vereinseigenen Proberaum treffen sich regelmäßig 25 junge Musiker.

Auch Pläne für die Zukunft gibt es. Die Musiker des Bürgerkorps bereiten sich schon jetzt eifrig auf das kommende Frühjahrskonzert vor. Einmal mehr gibt es dann Eggenburger Geschichte zum Anfassen.

