Trauer um Horst Gruber, er prägte lange Jahre die Bürgermusikkapelle

Geboren am 12. April 1945 in Steyr, erlernte Horst Gruber den Beruf des Mechanikers bei den Steyr-Werken, nach dem Präsenzdienst fuhr er acht Jahre als Schiffsmechaniker zur See. Anfang der 70er-Jahre kam er nach Gars und wurde Mitarbeiter bei der Firma Buhl, wo er als Mechaniker- und Schlossermeister für diesen Bereich bis zu seiner Pensionierung beschäftigt war. Sein Engagement galt auch den Mitarbeitern, er war lange Jahre als Betriebsrat und Betriebsratsobmann tätig.

Blasmusik prägte sein Leben

Seine besondere Liebe galt der Musik, vor allem der Blasmusik. Horst Gruber war gemeinsam mit Johann Buhl und Anton Schrammel Gründer der Bürgermusikkapelle (BMK) und übernahm von Anfang an das Amt des Kapellmeisters. Im Gründungsjahr 1977 zählte die BMK Gars gerade sieben Musiker, heute sind es über 40.

Gruber war nicht nur insgesamt 16 Jahre Kapellmeister, sondern in den ersten zehn Jahren des Vereins auch Stabführer. Natürlich spielte er auch selbst, nämlich Flügelhorn, Tenorhorn/Bariton, Tuba, Waldhorn oder Querflöte, an welchem Pult auch immer er gebraucht wurde. Die Jugendarbeit war ihm ebenfalls sehr wichtig, vielen Musikern gab er das nötige Rüstzeug mit.

1998 wurde Gruber, nachdem er mit Ehrenmedaillen und -nadeln schon vielfach ausgezeichnet war, aufgrund seiner Verdienst zum Ehrenkapellmeister ernannt, denn er hatte die Kapelle nicht nur musikalisch geprägt, sondern war auch beim Bau des neuen Probenraums in der Hauptschule im Jahr 2002 als damaliger Gemeinderat federführend. Aber auch bei den Waldhornbläsern Gars war er sehr aktiv, viele Jahre auch Hornmeister. Sein Lieblingsmarsch war der Deutschmeister Regimentsmarsch, sein liebstes Genre in der Blasmusik die Polka, sein liebstes Hobby außerhalb der Blasmusik der Modellbau.

Aktiv in der Gemeindepolitik

Auch in der Gemeinde war Horst Gruber als ÖVP-Mandatar sehr aktiv: Gemeinderat von 1999 bis 2000 und anschließend Geschäftsführender Gemeinderat bis zum 11. April 2005 und damit Obmann des Ausschusses „Soziales-Jugend- Sport“ und Obmann-Stellvertreter des Ausschusses „Kultur-Tourismus“. Gruber war Träger des Silbernen Ehrenringes der Marktgemeinde Gars am Kamp (1996) und der Ehrennadel in Bronze (2005). In der ÖVP war er sechs Jahre lang deren Gemeindeparteiobmann.