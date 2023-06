Villa Kunterbunt: Die Action startet

PERNEGG Mit der Textzeile „Das hat sich jemand ausgedacht, der Kinder liebt“ begrüßten die Pernegger Kindergartenkinder die Gäste bei der Eröffnung des Zubaus zum Kindergarten. Und treffender könnte man den farbenfrohen, hellen, geräumigen Zubau wohl auch nicht beschreiben. Auf rund 100 m² entstand hier in den vergangenen Monaten der notwendige Ausbau des erst knapp vier Jahre alten Kindergartens, der damals um rund 1,4 Mio. Euro – übrigens fast zur Gänze aus EU-Mitteln finanziert – gekostet hat.

Dagegen nehmen sich die von Bürgermeister Andreas Nendwich genannten 300.000 Euro (ohne Steuer) für den gelungenen Zubau geradezu als Schnäppchen aus. Dass die Kosten so gering gehalten werden konnten, lag auch daran, dass man nicht an der Qualität, aber an „Schnick-Schnack“ gespart habe. Außerdem wurde auch selbst Hand angelegt, wie Vizebürgermeisterin Conny Weiß erzählte. So hat auch Nendwich selbst bis zuletzt „fast jeden Tag auf der Baustelle geschwitzt“, erzählte sie.

Notwendig wurde der Zubau, weil man rasch nach der Eröffnung des Kindergartens wegen steigender Kinderzahlen gemerkt habe, dass der neue Kindergarten auch schon wieder zu klein werde. Dann ging man an die Planung, im Gemeinderat wurde eifrig über diverse Lösungsmöglichkeiten diskutiert, die Beschlüsse fielen dann aber immer allesamt einstimmig. Und mit dem Zubau ist die 700-Einwohner-Gemeinde für die Zukunft bestens aufgestellt und erfülle alle durch die Kinderbetreuungs-Offensive vorgegebenen Anforderungen. Denn jetzt stehen zwei Räume für Kindergartengruppen und ein Bewegungsraum zur Verfügung. Ein weiterer Gruppenraum wird für die Kleinkinderbetreuung – hier werden derzeit zwölf Kinder betreut – genutzt. Gerade in diesem Bereich lobte Nendwich auch die Zusammenarbeit mit den anderen Gemeinden, aber auch der Volksschule.

Auch die Gestaltung des großen Gartens – anschließend an den bestehenden Kindergarten-Garten wurde ein weiteres Grundstück angekauft – ist besonders gelungen, wie Kindergartenleiterin Susanne Raab erzählte. Besonders die wieder errichtete Fahrbahn komme bei den Kids gut an.

Lob für den Kindergarten kam auch von Bezirkshauptmann Stefan Grusch. Er biete den idealen Rahmen für das so wichtige Erlernen des sozialen Umgangs miteinander. Von einem „großartig gelungenen Bau“ sprach auch Landesrat Ludwig Schleritzko, der die Förderung seitens des Landes für dieses Projekt mit den Worten „gemeinsam sind Land und Gemeinden einfach stärker“ argumentierte.

Gesegnet wurden die neuen Räumlichkeiten dann von Pfarrer Sebastian Kreit.

Besonders auf den großen Garten (hier nur ein Teil) mit der „Rennbahn“ freuen sich die Kinder. Foto: Thomas Weikertschläger