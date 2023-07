Einblick in die Falknerei: „Habe nicht bloß einen Vogel“

Auf Adlers Schwingen durch die Luft zu gleiten zählt zu den großen Menschheitsträumen. Will aber der Mensch die Schwerkraft überwinden, benötigt er dazu technische Hilfsmittel, es sei denn, er wird Falkner, macht Greifvögel zu seinen Gefährten und fliegt im Geiste mit. Sein Name ist Vladimir Garaj und „er hat nicht bloß einen Vogel“ - so stellt er sich vor. Der Falkner von der historischen Falknerei Garaj auf der Rosenburg lebt unter 40 Greifvögel auf dem gepachteten Areal der Burg.

„Als Falkner muss man konsequent sein Ziel verfolgen, einen langen Atem haben“, sagt Garaj „Zum Dank schenken einem die Tiere nach und nach ihr Vertrauen. Die Tiere sind ehrlicher als die Menschen.“ Diese Beziehung zwischen wildem Tier und Mensch zu sehen, ist im Rahmen der Flugvorführungen einzigartig. Garajs Mission auf der Rosenburg ist es, den Besuchern die Greifvögel näherbringen, denn nur wer die Tiere kennt, ist bereit, sie zu schützen. „Es ist uns einfach was vergönnt, das anderen Menschen vielleicht ein Leben lang nie gewährt wird“, sagt Garaj. Nämlich dass ein Greifvogel aus freiem Willen zu einem kommt, denn: „Wenn man ihn frei macht, könnte der Vogel im Prinzip machen, was er will. Dass er trotzdem immer wieder zu einem zurück kommt, das ist schon ein wunderschönes Gefühl“, beschreibt Garaj die einzigartige Beziehung zwischen wildem Tier und Mensch.

Für Interessierte gibt es zahlreiche Angebote vom Falkner-Tag „Verwandle Dich zum Falkner“ bis Geburtstagsfeiern mit Greifvögel, einem Blick hinter die Kulissen der Falknerei und Fotoworkshops.