Einblick in Schule Horner HAK öffnet die Türen

Annika Gratz, Maham Hussain, Nicole Hofbauer, Valerie Schleifer, Annika Führer und Tanja Ringl laden mit Professorin Ingrid Reiß (von links) zu den Tagen der offenen Tür am kommenden Wochenende. Foto: HAK/HAS Horn

I nteressierte sind am 13. und 14. Oktober in die Handelsakademie und Handelsschule eingeladen, sich über das breite Ausbildungsspektrum persönlich zu informieren und sich über die Vielzahl an Ausbildungsmöglichkeiten beraten zu lassen.