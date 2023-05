Bezirk Horn: Tresor aufgebrochen, Geld geklaut

Unbekannte Täter brachen in der Zeit von 1. Mai (17 Uhr) bis 2. Mai (7.35 Uhr) in einen nicht versperrten Verkaufscontainer für regionale Lebensmittel, der auf dem Areal eines ehemaligen Lagerhauses im Bezirk Horn aufgestellt ist, ein. Dort brachten sie den auf dem Verkaufspult befindlichen Tresor auf und stahlen das darin befindliche Geld in unbekannter Höhe. Das Innere des Containers wurde von den Tätern verwüstet.

Vermutlich dieselben Täter gelangten durch Einwerfen einer Fensterscheibe auf der Rückseite des ehemaligen Lagerhauses in nicht genutzte Büroräumlichkeiten, von wo aus sie nach Aufbrechen einer Tür in die angrenzenden Lagerhallen gelangten.

Die gesamten Räumlichkeiten sind an eine Eventfirma vermietet. Nach Angaben des Firmeninhabers wurde nichts gestohlen, lediglich ein alter Spielautomat wurde aufgebrochen.

